La voz de Dani Fernández brilla con intimidad en su concierto acústico en León

Tras un intenso espectáculo en Lleida, Dani Fernández vuelve a exhibir su voz en un concierto íntimo y acústico en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, donde alrededor de 300 personas invitadas por Europa FM han podido disfrutar de sus grandes éxitos en una experiencia única y muy cercana.

Durante el showcase, el artista ciudarrealeño ha demostrado que su directo brilla tanto en grandes escenarios como en los más pequeños, donde canciones como Dile a los demás, Bailemos, Clima tropical o Te esperaré toda la vida han sonado como nunca volverán a sonar.

También ha habido hueco para actuaciones sorpresa: ante la petición del público para que Dani Fernández siguiera cantando, el artista interpretó a capela y sin micrófono La casa de Inés, del grupo Guaraná.

El concierto ha sido la antesala perfecta hacia el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, La jauría, el cual verá la luz el próximo 25 de octubre con una fantástica lista de doce canciones que incluye sus sencillos Todo cambia, Criminal, Me has invitado a bailar y Por no bailar contigo.