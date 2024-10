Dani Fernández le canta a una "gata con encanto" en su nuevo sencillo 'Por no bailar contigo'

Dani Fernández continúa con pies de plomo su carrera musical en solitario tras su trayectoria en la boyband Auryn. Desde principios de año, el cantante viene adelantando pequeñas pistas sobre su nuevo proyecto que le han llevado a sumar más de 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Así, tras el lanzamiento de los sencillos Todo cambia, Criminal y Me has invitado a bailar, el ciudadrealeño estrena el cuarto y último adelanto de su próximo disco: Por no bailar contigo.

En la canción, el artista le canta directamente a una "gata con encanto" con la que "todos esos niños guapos de la ciudad" querrán bailar. Así, al ritmo del pop rock característico de Dani Fernández, el tema narra una historia de amor y desamor protagonizada por la decepción: "Diste la última estocada / Y parecías encantada / Me reprochaste que al final / Tú te esperabas mucho más de lo que va a pasar".

Por no bailar contigo está compuesta por el propio artista junto a su mujer, Yarea Guillén. Por su parte, la producción corre a cargo de Paco Salazar, quien también firma los anteriores sencillos del disco.

Último adelanto de su álbum 'La jauría'

Por no bailar contigo supone el último adelanto del tercer álbum de estudio de Dani Fernández. Bajo el título La jauría, este trabajo verá la luz el 25 de octubre, el mismo día que termina el plazo para poder comprar las ediciones físicas del disco más especiales, donde el CD y el vinilo cuenta con un diseño transparente para "gritar sin hablar", tal y como explicó el propio cantante.

"Por fin encontré lo que buscaba: un formato transparente, representando la opinión pública, la expectación y la vulnerabilidad a la que estamos todos expuestos, en mi caso como artista y como persona...", dijo en sus redes sociales al presentar el disco físico. Y añadía: "Un formato que podrás ver entero desde el principio, un formato donde las canciones son lo más importante... Sin tapujos, sin medias verdades. Sin secretos, sin nada escondido".

Letra de 'Por no bailar contigo', de Dani Fernández

Sigo subiendo a los tejados

De alguna gata con encanto

Para sentirlo y olvidar

Ya nadie te lo va a contar

----

Llevamos días negociando

Nunca lo hubiera imaginado

Me reprochabas que al final

Tú te esperabas mucho más de lo que va a pasar

----

Todos esos niños guapos de la ciudad

Van a suspirar cuando te vean pasar

Todos esos niños guapos de la ciudad

Van a querer bailar contigo

----

Contigo, contigo, contigo

Y no saben lo que se perderán

Por no bailar contigo

Contigo

----

Debes estar impresionada

Todas las cosas que pasaban

Ahora son nuestras de verdad

Ya nadie te lo va a explicar

----

Diste la última estocada

Y parecías encantada

Me reprochaste que al final

Tú te esperabas mucho más de lo que va a pasar

----

Todos esos niños guapos de la ciudad

Van a suspirar cuando te van a pasar

Todos esos niños guapos de la ciudad

Van a querer bailar contigo

----

Contigo

Contigo

Contigo

Y no saben lo que se perderán

Por no bailar contigo

Contigo

----

Todos esos niños guapos de la ciudad

Van a suspirar cuando te van a pasar

Todos esos niños guapos de la ciudad

Van a querer bailar contigo

----

Contigo

Contigo

Contigo

Y no saben lo que se perderán

Por no bailar contigo

Contigo

Por no bailar contigo