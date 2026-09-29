Desde el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid

Marta Nogales coló a los oyentes de Europa FM a la fiesta 30 años con conexiones en directo

La fiesta 30 años Europa FM fue un fiestón y no quisimos que nuestros oyentes se la perdiesen. Marta Nogales se fue con el micro al Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid para contar todas los detalles de la celebración a Robert Filip y Juan Diego Suárez, en directo desde la radio. Marta charló con Diego Arroyo de Veintiuno, Amaral y Nil Moliner desde la alfombra roja y entró en antena durante las actuaciones de los invitados a la fiesta.