Todos los invitados a la Fiesta 30 Años de Europa FM

La cita bien merecía la celebración que se ha dispuesto. Europa FM ha celebrado que cumplimos 30 años con una gran fiesta en el Gran Teatro Príncipe Pío en la que no han faltado artistas, risas y confesiones ante los invitados que se han dado cita para conmemorar las tres décadas como emisora de radio.

Por la alfombra roja han pasado desde las 18:30 horas algunos de los artistas y grupos más destacados del panorama nacional, con especial mención para Arde Bogotá, Pablo López, Nil Moliner y La La Love You, grandes protagonistas del evento al haber sido los protagonistas de las actuaciones con las que se ha celebrado este cumpleaños tan especial. Unos iconos musicales que no han dudado a la hora de saludar a los fans y medios de comunicación que se arremolinaban en torno al photocall.

Como no podía ser de otra forma, el equipo de Cuerpos especiales también ha estado presente en la Fiesta 30 Años de Europa FM, con Eva Soriano y Nacho García ejerciendo de maestros de ceremonias sobre el escenario y con Javi Sánchez pinchando los éxitos de hoy y nuestras favoritas de siempre.

Además, la radio ha tenido un papel muy especial con la cobertura en directo por parte de nuestra locutora, Marta Nogales, que ha entrevistado a artistas como Nil Moliner o Amaral para conectar en el estudio con Robert Filip. Todo un hito del que queremos mostrar las mejores imágenes a nuestros oyentes.