Por qué Los Javis eligieron a Guitarricadelafuente para 'La bola negra' y qué les dijo Pedro Almodóvar

Guitarricadelafuente fue antes que Sebastián.

Los Javis no escribieron el guion de La bola negra hasta que el cantante aceptó su propuesta de participar en su proyecto sobre la Guerra civil española, estrenado en cines el viernes 25 de septiembre y que les ha hecho ganar, entre otros premios, Mejor dirección en el Festival de cine de Cannes.

"La peli la escribimos para él", contó Javier Ambrossi en una reciente proyección de la película. "Lo vimos claro y le dijimos. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Entonces preguntó por el guion y dijimos. No, es que el guion lo vamos a escribir para ti. Entonces tienes que decir que sí".

Los dos directores le lanzaron el reto y cuando se lo contaron a Pedro Almodóvar, productor asociado de la película, tuvo sus dudas. "Si tú lo conseguiste con Rosario (en Hable con ella), nosotros también podemos", le dijeron reconociendo que se habían inspirado en él para elegir al cantante como protagonista.

"Él hacia ese tipo de cosa con Miguel Bosé también", explicó Javier Calvo señalando la película Tacones lejanos de 1991.

Para el director, "cantar una canción es contar una historia". "Cuando decide cantar más bajito, mirar hacia dentro... Todas esa decisiones son decisiones interpretativas", señaló sobre el cantante.

Guitarricadelafuente vino con todas las ganas y, de hecho, "su madre es la madre que matan en el bombardeo". "Dijo, Vale, pues matad a mi madre. Sí lloro", añadió sobre los secretos de una de las escenas más emotivas de la película y el truco que usó el cantante para sentir como su personaje.