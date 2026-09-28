Madonna, LISA o el homenaje a Dolly Parton protagonizan las actuaciones de los MTV VMAs 2026

La gala de entrega de los premios MTV VMAs prometía ser una de las grandes citas musicales del año y no ha defraudado en su edición de 2026. Una ceremonia en la que se ha premiado a los artistas más destacados a nivel audiovisual de la temporada y que ha contado con unas actuaciones acordes a la entidad de la cita.

Una noche en la que Taylor Swift ha sido una de las grandes protagonistas, al convertirse en la artista más laureada de la historia de los premios, y en la que Madonna ha vuelto a demostrar que su música sigue más viva que nunca.

Descubre cómo han sido las actuaciones.

Madonna

La Ambición Rubia sabía que esta iba a ser una de las grandes noches de su carrera y, por ello, ha protagonizado la inauguración de la gala con una sorprendente actuación en la que, además, ha contado con la colaboración de las jóvenes estrellas Sabrina Carpenter y Charli XCX en una suerte de cesión del testigo en su reinado pop durante décadas.

LISA

La joven estrella del k-pop ha demostrado que también sabe cómo dominar los escenarios fuera de su colectivo BLACKPINK. La vietnamita ha tomado el Peacock Theatre de Los Ángeles al ritmo de su hit SaWaDiKa.

Yung Lean

A pesar de contar con varias nominaciones, el sueco Yung Lean no pudo hacerse con ninguno de los premios en los que participó. Eso sí, dejó una de esas actuaciones que permanecen en la memoria de los fans, replicando en directo su aclamada canción y videoclip STORM junto a GENER8ION.

Raye

Sin duda, la de Raye es una de las voces más versátiles de la música de los últimos años y, como muestra, solo queda escuchar cómo ha interpretado I will overcome y Where is my husband?, dos de sus grandes éxitos, en los MTV VMAs 2026.

Kacey Musgraves homenajea a Dolly Parton

Los homenajes al legado de la leyenda del country Dolly Parton no han dejado de sucederse desde su repentino fallecimiento el pasado 25 de agosto y los MTV VMAs no han querido dejar escapar la ocasión de rendir tributo a su figura, esta vez, a través de la actuación de Kacey Musgraves, una de jóvenes estrellas del género.

Homenaje a George Michael - Teddy Swims, Raye, sombr y Adam Lambert

Hasta cuatro artistas (Adam Lambert, Raye, sombr y Teddy Swims) han formado parte del homenaje que han organizado al 40 aniversario del lanzamiento del álbum Faith de Geroge Michael, que han demostrado que la música del icono de los años 80 y 90 ha marcado a varias generaciones de artistas.

Shaboozey y Gunna

El High Noon de Shaboozey y Gunna ha sido una de las canciones más escuchadas del año en Estados Unidos y sus intérpretes han dejado claro el por qué en plena gala.