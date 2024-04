La aplaudida reacción de Nebulossa ante su baja posición en las apuestas para Eurovisión

Nebulossa no va demasiado bien en las apuestas de cara a Eurovisión , lo que les deja con pocas posibilidades de volver a España con el micrófono de cristal con su canción Zorra . En medio de tanto ruido en redes, Mark y Mery han respondido de forma clara y contundente.

Las posibilidades de que Nebulossa gane Eurovisión 2024 parecen muy escasas, al menos eso es lo que pronostican las casas de apuestas.

La candidatura de Mark y Mery logró arrasar en el Benidorm Fest con su arriesgada y atrevida interpretación de Zorra, lo que les permitió irse a casa con un billete para Malmö, en Suecia. El público eurofan español defiende el gran talento de los alicantinos, sin embargo, parece que las casas de apuestas no creen igual.

A día de hoy, tienen menos de un 1% de posibilidades de ganar y se encuentran en la posición 26 entre Chipre y Azerbaiyán. El cantante suizo Nemo se presenta como el artista con más posibilidades de vencer (20%), seguido de los croatas Baby Lasagna (16%) y la italiana Angelina Mango (12%).

Peor es la suerte que corre la banda española Megara, que representará a San Merino con 11:11 porque, según la web Eurovisionworld, son los que menos probabilidades tienen de salir ganadores.

Apuestas Eurovisión

Este miércoles, Nebulossa ha asistido a una rueda de prensa en RTVE para promocionar el remix de Zorra junto a Gloria Trevi. Muchos eran los periodistas que estaban interesados en la opinión del dúo alicantino sobre su puesto en las apuestas y ellos han sido claros y directos: ni conocían su posición.

"No lo sabíamos, nos acabamos de enterar", han dicho, entre risas.

La cantante ha reivindicado que están muy tranquilos y lo único en lo que están centrados es en continuar con los ensayos y dar lo mejor de ellos mismos: "No nos tiene por qué importar porque tenemos que hacer nuestro trabajo y no centrarnos en los comentarios que no nos puedan ser positivos".

Además, ha recordado que "en Benidorm también les ocurrió lo mismo", es decir, que las apuestas no les iban muy bien y terminaron ganando.

¿Qué te ha parecido?

Nebulossa sorprende en el Festival SanSan de Benicàssim con una versión más cañera de 'Zorra'