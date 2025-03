Así suena 'Maman' de Louane, la canción de Francia para Eurovisión 2025: letra en español y significado

Francia se ha hecho esperar y ha sido el último país de Eurovisión 2025 en presentar su canción, interpretada por Louane. El sábado 15 de marzo, la artista de 28 años se subió a una plataforma en las alturas en el Stade de France para cantar por primera vez en directo Maman —mamá en español— durante el descanso del partido de rugby entre Francia y Escocia en el Torneo de las Seis Naciones 2025.

Así, con un espectáculo por todo lo alto que ha generado grandes expectativas en Europa, Francia ha compartido con el mundo su canción para Eurovisión 2025, considerada como una de las favoritas para ganar el festival europeo —a día 16 de marzo, se sitúa en la cuarta posición de las casas de apuestas, solo por delante de Israel, Austria y Suecia—.

'Maman', un canto a la maternidad y al amor

Con su canción para Eurovisión, Louane plantea un doble homenaje con la maternidad como protagonista: primero le canta a su madre, después canta sobre su hija. En la primera estrofa, parece que la artista se dirige a su madre fallecida: "¿Tú cómo estás? / ¿Lo ves todo desde ahí? / Y he cambiado mucho / He crecido bien / De ti, he guardado todo lo que me hace ser quien soy".

Así, Louane cambia de perspectiva en el estribillo al presentar a su hija —"Y si quise detener el tiempo / Ahora, es ella quien me llama mamá"—, mientras en la segunda estrofa la artista le cuenta a su madre que ha encontrado el amor de su vida, su "amor indeleble", refiriéndose a su pareja sentimental. "Ya sabes, el verdadero para siempre / Incluso cuando el tiempo vuela / Cuando él me toma de la mano / Ya no le temo a nada / Y me hace sentir como antes / Cuando tú me tomabas de la mano", canta.

Al final de la canción, se escucha la voz de su hija pronunciando el título del tema, "maman".

Letra en francés y español de 'Maman', la canción de Louane para Eurovisión 2025

Y a plus d'amants

Ya no hay amantes

Y a plus de lits

Ya no hay camas

Finalement, tu vois

Al final, ¿ves?

J'ai construit ma vie

Construí mi vida

Et le vide est grand

Y el vacío es grande

Les questions aussi

Las preguntas también

Toi, tu vas comment?

¿Tú cómo estás?

Est-c'que tu vois tout ici?

¿Lo ves todo desde ahí?

Et j'ai bien changé

Y he cambiado mucho

J'ai bien grandi

He crecido bien

De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis

De ti, he guardado todo lo que me hace ser quien soy

-

Je vais mieux, je sais où je vais

Estoy mejor, sé a dónde voy

J'ai arrêté d'compter les années

He dejado de contar los años

Et si j'ai voulu arrêter le temps

Y si quise detener el tiempo

Maintenant, c'est moi qu'elle appelle "maman"

Ahora, es ella quien me llama "mamá"

-

Maman, maman, maman

Mamá, mamá, mamá

-

J'ai trouvé l'amour

Encontré el amor

Indélébile

Indeleble

Tu sais, le vrai "toujours"

Ya sabes, el verdadero "para siempre"

Même quand le temps file

Incluso cuando el tiempo vuela

Quand il me tient la main

Cuando él me toma de la mano

J'ai plus peur de rien

Ya no le temo a nada

Et ça m'fait comme avant

Y me hace sentir como antes

Quand toi, tu m'tenais la main

Cuando tú me tomabas de la mano

-

Je vais mieux, je sais où je vais

Estoy mejor, sé a dónde voy

J'ai arrêté d'compter les années

He dejado de contar los años

Et si j'ai voulu arrêter le temps

Y si quise detener el tiempo

Maintenant, c'est moi qu'elle appelle "maman"

Ahora, es ella quien me llama "mamá"

-

Maman, maman, maman

Mamá, mamá, mamá

Maman, maman, maman

Mamá, mamá, mamá

-

Je vais mieux, je sais où je vais

Estoy mejor, sé a dónde voy

J'ai arrêté d'compter les années

He dejado de contar los años

Et si j'ai voulu arrêter le temps

Y si quise detener el tiempo

Maintenant, c'est moi qu'elle appelle

Ahora, es ella quien me llama

-

Maman, maman, maman

Mamá, mamá, mamá

Maman, maman

Mamá, mamá

-

Si j'ai voulu arrêter le temps

Si quise detener el tiempo

Maintenant, c'est moi qu'elle appelle

Ahora, es ella quien me llama

Maman

Mamá