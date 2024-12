Escucha todas las canciones que participan en el Benidorm Fest 2025

España ya pone rumbo a Basilea. Serán los próximos 13, 15 y 17 de mayo cuando se celebre el Festival de Eurovisión. Aunque antes de todo aquello, tenemos una primera parada antes de hacer escala a Suiza: el Benidorm Fest. Ya conocemos a sus 16 candidatos que se postulan a llevarse el micrófono de bronce y por ende, representar a nuestro país en el certamen.

Después de más de un mes de espera, por fin conocemos las canciones. En total, han sido escogidas 16 candidaturas de una criba previa de 1.000 canciones. La selección de estas ha contado con un comité de selección en el que han participado Beatriz Luengo, Rayden, Tony Sánchez.Ohlsson y Pablo Cebrián. El Benidorm Fest se celebrará en el Palau Municipal d'Esports L'Illa de la ciudad alicante durante el 28 y 30 de enero (sus respectivas semifinales) y el 1 de febrero la gran final, que será cuando conozcamos a nuestro representante.

Aunque ya están disponibles las canciones del Benidorm Fest, será el próximo 20 de diciembre a las 00:00 cuando estén disponibles todos los temas en plataformas digitales.

Novedades de cara a Benidorm Fest 2025

Entre las novedades de esta edición, tal y como ha informado María Eizaguirre desde Prado del Rey, no contará con la inauguración del Benidorm Fest, es decir, no habrá alfombra naranja, con motivo de los sucesos ocurridos en la Comunidad Valenciana, aunque sí que habrá otros eventos disponibles para los eurofans.

A su vez, en el sistema de votación se retira el voto demoscópico y se integra una aplicación gratuita para el público. "Vamos a tener la aplicación gratuita,ya no tenía mucho sentido mantener el voto demoscópico, teniendo esta aplicación que puede tener cualquier persona. Pero vamos a mantener el voto por sms. Entonces el voto del público será la mitad sms y la otra mitad app gratuita", contó Ana María Bordas en la rueda de prensa.

Así suenan las canciones del Benidorm Fest 2025

Carla Frigo - 'Bésame'

Con 22 años, Carla Frigo viene dispuesta a demostrar todo su talento escénico con Bésame. Una propuesta que define como "muy sensual, pero fina, elegante y muy explosiva". El tema compuesto por Amanda Castillo y Benjamín García. "Habla de la tensión sexual y mental que tienes cuando conoces a alguien y de ese juego que te mantiene enganchada", expresa Carla en la rueda de prensa. Escucha Bésame.

Celine Van Heel - 'La Casa'

Se trata de la canción con la que arranca su trayectoria musical. La artista hispano-holandesa presenta La Casa, un tema que habla del "mal de amor" y su "liberación como mujer". "Es un homenaje a todas las mujeres que se han sentido atrapadas", cuenta Celine. Una canción compuesta por Alfred García, quien se presentó al Benidorm Fest en 2023 y fue finalista de Operación Triunfo 2017, Pol Álvarez y la propia Celine. Escucha La Casa.

Chica Sobresalto - 'Mala feminista'

Lo define como una canción "pop molesto", según contó en ESC Plus. Tras pasar por Operación Triunfo, Chica Sobresalto viene dispuesta a representar a España con Mala Feminista, un tema que habla de "la culpa" y "los palos en las ruedas" que se ponen a las mujeres a la industria. "Cuando terminé esta canción pensé al principio que se iba a quedar para siempre en mi casa, porque no me atrevía a lanzarla y me pareció igual de bien mandarla a Benidorm", contó la artista navarra. ¿Será Maialen quién se lleve el micrófono de bronce? Escucha Mala Feminista.

Daniela Blasco - 'Uh Na Na!'

Un "himno", para "pasarlo bien" y "explosivo". Así definió su tema Daniela Blasco. La mallorquina con apenas 19 años posee un gran talento con el baile. Con una trayectoria impecable, Daniela presenta Uh Nana!, "un show hecho canción" con el que combina diferentes estilos como hip hop o R&B. Está compuesto por Félix Joan Muñiz Prat, Carlos Joseé Montado Cruz, Óscar Campos Gutiérrez. ¿Nos ofrecerá un gran espectáculo? Escucha UH NANA!

David Afonso - 'Amor barato'

De Veo Veo, ¿a Eurovisión? David Afonso se postula como nuestro representante para Basilea con un tema que califica de "bailable y enérgico". La canción es cortesía de Luis Vicente Ramiro y Alejandro Martínez Valderrama. Escucha Amor Barato.

DeTeresa - 'La Pena'

Tras cursar sus estudios en el Instituto Británico de Música Moderna de Brighton y formarse en composición y producción, DeTeresa ha fusionado tradición y modernidad con su tema PIRULÍ, además de hacer otros temas que se caracterizan por tener un sello propio. Con La Pena, la madrileña se postula al Benidorm Fest. Un tema con "siente cambios de tono" con el que se muestra fiel a su estilo. Escucha La Pena.

Henry Semler - 'No lo ves'

Por lo que hemos podido comprobar navegando en su discografía, Henry Semler posee un listado de canciones de carácter intimista. Para el Benidorm Fest 2025, el artista barcelonés viene con la balada No lo ves. "Habla de cuando la persona que tienes enfrente deja de verte y no te ofrece lo que ofrecía antes", señaló. "Nace en un camp con Pepe Bernabé, nace de lo que tenía en mi bloc de notas en el móvil (...)a partir de todo eso, empezamos a componer la letra, de esas que salen rápidas", afirma. ¿Qué te parece? Escúchalo No lo ves.

J Kbello -'V.I.P'

"Energética, sensual y fiesta" así describió J Kbello su V.I.P en Fórmula TV. Y así ha sido. El gaditano viene dispuesto a darlo todo con este tema. "Hasta ahora es la primera canción que no paro de escucharla desde que empezamos a hacerla", comentó J Kbello, con este tema que califica como "la mejor canción que ha hecho". Escucha V.I.P.

K!ngdom - 'Me gustas tú'

Ha sido uno de los candidatos más aclamados por el público eurofan. Tras ganar la Elección Interna de eurovision-spain.com y postularse al festival el año pasado, K!ngdom!, aterrizan en el Benidorm Fest con su tema Me Gustas Tú, un tema de pop enérgico que suena como una delicia desde la primera escucha. Una canción con la que de alguna forma representa esas "mariposas en el estómago que a todos nos ha pasado". Escucha Me gustas tú.

Kuve - 'Loca XTi'

Un tema de "amor verdadero" es la apuesta de la murciana Kuve para el festival. Con Loca Por Ti, tema compuesto por ella y Juan Sueiro, sueña con subirse al escenario del Benidorm Fest tras una trayectoria en la que ha pasado por diversos festivales en nuestro país. Un tema que te contagia con su poderoso estribillo. Escucha Loca XTi.

Lachispa - 'Hartita de llorar'

La chispa nos prometía "un viaje" con esta canción. Y así ha sido. El flamenco llega de la mano de la artista natural de Chiclana de la Frontera. Tras ser corista para Rosalía, la cantante emprendió una aventura con su carrera en solitario pasando por el escenario del Benidorm Fest. Una canción que suena delicado al inicio y rompe con su estribillo donde muestra todo. "Este tema lo dejamos a medias para el disco porque no me sentía con la energía de hacer un tema así (...) me proponen ir a Benidorm y me sentí así en ese momento y la pudimos terminar para esto" detallaba. Escucha Hartita de Llorar.

Lucas Bun - 'Te escribo en el cielo'

Tras su pasado como jinete y una reciente trayectoria en solitario, Lucas Bun da el salto al Benidorm Fest. Con una canción dedicada a su madre, quien falleció el año pasado, el artista barcelonés presenta Te escribo en el cielo. ¿Conseguirá traspasar la pantalla y emocionarnos? Escucha Te escribo en el cielo.

Mawot - 'Raggio di sole'

Se presentó al festival de Benidorm en el año 2001 y desde entonces ha producido para otros artistas. Con Raggio di sole, el artista de Castellón tratará de deslumbrarnos con este tema que habla "del niño interior que todos llevamos dentro". EscuchaRaggio Di Sole.

Mel Ömana - 'I'm the queen'

Mel Ömana se ha caracterizado por una trayectoria llena de canciones en las que fusiona sus raíces latinas y sus experiencias vividas en Cuba y Portugal. La artista de origen canario viene dispuesta a ponerse la corona con su canción. Escucha I'm the queen.

Melody - 'Esa diva'

Es uno de los grandes nombres de la edición. Desde muy pequeña empezó su aventura musical y es que a lo largo de los años la intérprete de El Baile del Gorila ha demostrado tener tablas para defender sus temas. En esta ocasión, tras intentar representar a España en el año 2009, Melody vuelve con Esa Diva, un tema de mensaje universal. "Una diva es sencilla, es valiente y no pisa a nadie para brillar", cuenta la cantante de Bandido. EscuchaEsa Diva.

Sonia y Selena - 'Reinas'

¿A la segunda irá la vencida? Sonia y Selena llegan como auténticas 'Reinas' al Benidorm Fest con este tema, probando suerte de nuevo con Eurovisión. Un tema que cuando escuchó Sonia, le "llegó al alma". Tras su separación en lo profesional en el 2002, Sonia Madoc y Bárbara Selena Rodríguez llegan con esta canción. "Con esta canción queremos que amigas, socias, parejas del pasado que dejaron de ser y con los años vuelven a ser y sienten fuego en el cuerpo", afirma Sonia a María Eizaguirre. Escucha Reinas.