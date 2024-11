Quién es K!ngdom, la única banda del Benidorm Fest 2025: sus integrantes y su anterior candidatura

K!ngdom es un grupo madrileño formato por los músicos Ane Rada, Iván Ramírez y Jorge Gomis, que fundaron la banda en 2019 con el lanzamiento de su primer sencillo: Leave It All, al que le siguieron otras dos canciones en inglés.

En palabras de la vocalista, K!ngdom es una formación musical alejada de las etiquetas: "Nuestra música es pop electrónico con muchas cosas. Los tres somos muy eclécticos, nos gustan muchos tipos de música. El pilar de K!ngdom es el pop electrónico, pero no nos gusta quedarnos ahí", dijo Ane en una entrevista para La Razón en julio de 2024.

En 2020, la banda dio su primer salto a la fama a través de La Voz España, ya que su canción My Voice sonó durante las promociones de una de las ediciones del programa de Antena 3. Ese mismo año, K!ngdom compuso el tema principal de la serie Valeria.

Durante los últimos cuatro años, la banda ha consolidado su presencia en la música indie española con canciones como Solo quiero bailar, Hetero pero o AT!KE (A ti qué te importa), llegando a agotar todas las entradas para su concierto en la sala del WiZink Center de Madrid.

K!ngom intentó participar en el Benidorm Fest 2024 con 'Confieso'

K!ngdom llegará al Benidorm Fest 2025 como la única banda concursante, pero cabe destacar que sus integrantes ya intentaron participar en la preselección española para Eurovisión, cuando enviaron su candidatura para 2024.

Confieso fue una de las numerosas canciones descartadas para el Benidorm Fest 2024, donde la banda propone una letra pegadiza y romántica: "Tengo tu olor impregnado en mi piel / Tu voz en mi cabeza me recuerda lo de ayer / Del cielo que en tu boca encontré / Solo queda el desorden en la habita' de mi hotel", dice el estribillo.

En los comentarios del videoclip de Confieso, destacan una multitud de usuarios que critican que la canción se quedara fuera del Benidorm Fest. "No puede ser que esto se quedara fuera. No puede ser. Un winner alert de manual. Se me ocurre al menos una o dos canciones del mismo estilo que podían haber dejado fuera antes que este temazo", dice uno de los comentarios.

Ahora, K!ngdom llega como uno de los participantes favoritos para el Benidorm Fest 2025 con el tema Me gustas tú. Así lo demuestra su victoria en la encuesta La Elección Interna 2025 organizada por Eurovision-Spain.com, donde los eurofans seleccionan a sus artistas favoritos para presentarse al Benidorm Fest.