Quién es Carla Frigo, concursante del Benidorm Fest 2025: edad, canciones y su fama en TikTok

Te interesa Benidorm Fest 2025: conoce a los 16 artistas que participarán en la preselección de España para Eurovisión

Carla Frigo es una cantante, diseñadora de moda y creadora de contenido barcelonesa nacida el 21 de agosto de 2002. A sus 22 años, luchará desde el Benidorm Fest 2025 por ganar la preselección hacia Eurovisión y representar al país en el mayor festival de música europeo.

A pesar de su éxito en TikTok, Frigo prefiere definirse como cantante. "TikTok e Instagram solo lo utilizo para visualizar mi trabajo como cantante, pero no me gusta que me llamen influencer o tiktoker porque no me lo siento. [...] Los seguidores que tengo me siguen por un tema superficial con el físico, no por mis canciones. En cambio, los fans que tengo de la música los he conseguido desde cero", dijo Frigo en una entrevista con La Opinión de Murcia en 2021.

La fama de Carla Frigo en TikTok

Desde RTVE, definen a Carla Frigo como una artista que es "mucho más que una creadora de contenido". Lo cierto es que la joven cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su perfil de TikTok, siendo esta plataforma su principal vía de comunicación.

En su cuenta, Frigo comparte numerosos vídeos donde hace playblack con canciones míticas mientras posa ante la cámara. En total, todas sus publicaciones en TikTok cuentan con más de 120 millones de 'me gustas'.

Canciones de Carla Frigo

Carla Frigo competirá por representar a España en Eurovisión con la canción Bésame, de la que todavía no se pueden desvelar muchos detalles. Sin embargo, la artista ha definido su composición como "una canción muy sensual, pero fina, elegante y muy explosiva".

Con el rapero italiano Sfera Ebbasta como una de sus principales inspiraciones, Frigo estrenó su último tema el pasado 3 de octubre bajo el título Mírame.

Por su parte, la canción más conocida de Carla Frigo es Entro en el party. La discografía de la catalana revela su interés por sonidos urbanos mezclados con influencias del pop, el trap y el reguetón, así como por letras que reflexionen sobre el amor, la libertad o el autoconocimiento.