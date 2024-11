Quién es DeTeresa, participante del Benidorm Fest 2025: edad, canciones y su pasión por Madrid

DeTeresa, nombre artístico de Inés Ramos de Teresa, es una artista madrileña nacida en 1996. Tiene 28 años y en 2025 luchará por ganar el Benidorm Fest 2025 y representar a España en Eurovisión con la canción La pena.

La cantante estudió en el Instituto Británico de Música Moderna en Brighton (Reino Unido), donde se formó profundamente en composición y un poco en producción, aunque casi todo lo relacionado con esta disciplina lo aprendió de forma autodidacta. También cuenta con estudios en canto, baile e interpretación musical desde que era niña, y tiene experiencia en el teatro musical.

Con la diversidad cultural por bandera, DeTeresa fusiona tradición y modernidad en un proyecto donde se entrelazan la persona y la artista. Ella es "una persona que relaciona su crecimiento personal con su crecimiento musical", tal y como se definió a sí misma en una entrevista con ESCplus en octubre de 2023.

"Siempre va implícito en mi música la alta sensibilidad. He crecido con ciertos problemas de salud mental y con una pasión muy clara: la música. La evolución de ambos ha desembocado en DeTeresa. Me gusta mucho ayudar a la gente y ser feliz haciendo música; me quiero dedicar a esto hasta que me muera", explicó ella misma.

El amor de DeTeresa por Madrid

La madrileña es una fiel admiradora de su ciudad natal. Al menos, se puede llegar a esa conclusión por su canción más popular hasta la fecha, PIRULÍ.

Se trata de una colaboración con Alba Morena donde referencian con humor numerosos elementos característicos de la capital española, incluidas algunas palabras típicas. "Mi novio va presumiendo de novia superstar / Que dicе le renta mazo, que nеpobabys vamos a criar (Qué lache) / Dice lo ha petado tanto que Europa se enamoró", cantan.

Por supuesto, el protagonista indiscutible del tema es El Pirulí, es decir, la torre de telecomunicaciones de Madrid denominada oficialmente Torrespaña. "Bailo pa' ti, bailo pa' ti en lo alto del Pirulí / Bailo pa' ti, bailo pa' ti en lo alto del Pirulí / En HD, pa' to' Madrid, y en 4K llega a Berlín / Solo pa' ti, solo pa' ti en lo alto del Pirulí / Pa' mi guiri, ¡que te quiero mazo!", canta en el estribillo DeTeresa, que en el videoclip aparece vestida de chulapa.

En su lugar, la última canción que ha estrenado DeTeresa es TA-PU!, que vio la luz el pasado 10 de julio.