Melody todavía no tiene el vestuario elegido a menos de un mes de Eurovisión

Queda menos de un mes para que Melody se luzca "valiente y poderosa" en el escenario de Eurovisión, que este año se llevará a cabo Basilea (Suiza).

El próximo 17 de mayo la artista de Dos Hermanas pondrá toda su energía en una interpretación que promete potencia y derroche de glamour español. La puesta en escena que vimos en Benidorm sufrirá algunos cambios, pero la esencia seguirá siendo barroca y excesiva. Así, habrá que esperar para comprobar si el columpio y la peineta XXL se mantienen.

Otro de los puntos fuertes que todavía es un misterio es el vestuario que Melody elegirá para su performance.

Melody canta 'Esa diva' en la final del Benidorm Fest 2025 | Getty Images

El body semitransparente de pedrería acaparó todas las miradas en su elección, así que la expectación por saber qué llevará a Suiza es máxima. Falta menos de un mes para la gran noche y, de momento, la artista no se ha decidido por un diseño a pesar de que le han llegado varias propuestas. Así lo ha comentado en una entrevista reciente para El Huffington Post.

"¿De qué me voy a vestir? Todavía no lo he elegido. Me han hecho varias propuestas y vamos a probar varias cosas y a ver con qué encaja mejor la coreografía y cómo se ve más bonito. Es que es muy complicado y que también, quieras que no, es mucha presión, aunque la presión con amor se lleva mucho mejor. Que no os quepa la menor duda de que todo lo que estamos haciendo va con el respeto máximo a la profesión, porque yo soy un artista que me encanta el arte, soy amante del arte al 100%, intentando en todo momento que dejemos el listón bien alto artísticamente", contaba.