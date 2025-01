Qué dice la letra de 'Raggio di sole', la canción en italiano de Mawot en el Benidorm Fest 2025

Más de dos décadas después de su primera participación en el Benidorm Fest —actuó en el Festival de Benidorm en 2001 con el tema Veronica—, cuando el festival no era una preselección eurovisiva, Mawot vuelve a la ciudad alicantina con una apuesta bilingüe.

Raggio di Sole es el título de una canción que apuesta por los vívidos sonidos del pop italiano, que mezcla versos en español y el idioma transalpino. Esta dualidad en las lenguas es algo nunca visto en el Benidorm Fest, pero refuerza el mensaje de unidad y constata que la música no entiende de fronteras ni idiomas.

La letra de la canción, que habla del amor como algo cósmico, incluye metáforas sobre el tiempo y el espacio, y clasifica el destino como una fuerza incontrolable.

En sus versos se incluye una evocación poética a la profunda conexión entre dos personas, un vínculo que va más allá de los sueños. "Como un rayo de luz / enamorado de ti / como la música que me hace / volar y me vuelve loco", dice el estribillo. Además, el tema habla de una dualidad entre "el sol" y "la luna", dos astros castigados a no encontrarse, pero que conviven en el mismo universo, "condenados en órbitas / alrededor de un sol".

Robert Comins (Castellón de la Plana, 1973) se subió a un escenario por primera vez en 1997 con su single Mandala. Tras su paso por el Festival de Benidorm hace 24 años, se dedicó a componer para otros artistas. En 2023 lanzaba su EP Sueños eléctricos.

Letra de 'Raggio di Sole de Mawot', para el Benidorm Fest

Oscura belleza

Avanzas despacio

Tus sombras inventan

Lugares extraños

Criatura mutante

Que viajas en sueños

Al tiempo le dices que no

Que no, que no

Come un raggio di sole

Innamorato di te te

Come la musica che mi fá

Volare e impazzire

Como un rayo de luna

Que nos abraza a los dos

Condenados en órbitas

Alrededor de un sol

Será, será, será, será

Lo que quiera el destino

Y será mi voz la que dirá

Ti amo così tanto

Non sará quеsta velocitá

Voglio accarezzarti

Ti divora la vita

È semprе una spirale

Come un raggio di sole

Innamorato di te, te

Como la música que te hará

Volar y enloquecer

Como un rayo de luna

Que nos abraza a los dos

Condenados en órbitas

Alrededor de un sol

Seh, seh seh

Será, será, será, será

Que el tiempo nos arrastrará

Ti batero, ti batero

Ti amo così tanto

Come un raggio di sole

Innamorato di te

Come la musica che mi fá

Volare e impazzire

Seh, seh seh

Será, será, será, será

Come un raggio di sole

Será, será, será, será

Come un raggio di sole

Será, será, será, será

Come un raggio di sole

Será, será

Come un raggio

Come un raggio di sole