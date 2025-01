Las originales historias detrás de los nombres artísticos de los candidatos del Benidorm Fest 2025

Te interesa Quiénes son los presentadores del Benidorm Fest 2025

Los eurofans tienen la mirada puesta en la próxima celebración del Benidorm Fest 2025. El evento, que se celebrará en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm durante los próximos 28 y 30 de enero y el sábado 1 de febrero, congrega a 16 concursantes deseosos de hacerse con un billete a Basilea para participar en el próximo certamen de Eurovisión.

Uno de los aspectos más comentados de esta edición es la originalidad de muchos de los nombres artísticos de los participantes, que han decidido presentarse con pseudónimos en lugar de hacerlo con su nombre de pila, como ocurrió en ediciones anteriores. Aquí explicamos el significado detrás de estos nombres.

K!ngdom

Kingdom, estilizado como K!NGDOM y traducido al español como reino, es el nombre de la única banda de música que participa en el Benidorm Fest 2025. Está formada por Ane Rada, Iván Ramírez y Jorge Gomis desde 2019. Aun así, ante la falta de información publicada sobre el nombre artístico del grupo, en Europa FM nos hemos puesto en contacto con ellos para esclarecer las dudas sobre su origen.

"K!NGDOM es nuestro lugar para jugar con las ideas, melodías, instrumentos, letras... y hacer con ellas lo que nos dé la gana. Aquí somos los reyes y reinas y nadie nos puede decir lo que tenemos o no que hacer", nos cuenta la banda, que además incorpora un signo de exclamación en su nombre en detrimento de la i.

Mel Ömana

La canaria Mel Ömana (María Melodía Pérez Castillo) se presenta con I'm a queen, una propuesta fresca y cargada de ritmo urbano. Su nombre artístico es toda una declaración de intenciones, ya que indica la pasión que siente por su profesión. "En realidad melómana es adicción a la música y mi nombre es Melodía, y siempre me han llamado Mel. Es mi nombre normal", señaló en el pódcast Zona Rainpod.

"Para no tener mi nombre en Facebook me puse Mel Ömana, con el juego de palabras", explicó a Malbert. "Un día se viralizó un vídeo que hice que se llamaba El hombre puta, una canción que hice al ukelele, y entonces se convirtió en mi apellido artístico".

Chica Sobresalto

Chica Sobresalto (Maialen Gurbindo López), que se presenta al festival con Mala feminista, hereda su nombre de su primer disco, Sobresalto, al que decidió llamar como su eslogan vital. "Me dijeron una vez que la vida es un suspiro, y no me gustó, así que elegí sobresalto porque la vida es eso, cosas que pasan", explicó en el programa yu No te pierdas nada.

Lachispa

Claudia Gómez es Lachispa, una de las favoritas para ganar el festival con su tema Hartita de llorar y conocida también por haber trabajado con Rosalía. "De pequeña era una chispa, en cualquier momento me prendía", cuenta cuando se le pregunta por su nombre artístico.

Lucas Bun

El catalán Lucas Bondia se presenta al certamen con la balada Te escribo en el cielo bajo el brazo y una melena envidiable. De hecho, el artista confesó en una entrevista en La Razón que es su pelo lo que dio origen a su nombre artístico: "Me empezó a llamar así una amiga, porque bun es moño en inglés y yo siempre llevaba coletas como moños, un día me llamó así, y así se quedó. [...] Ahora que lo pienso, Bondia también hubiera sido un buen nombre artístico. Sin el Lucas".

Mawot

Roberto Comins se presenta al Benidorm Fest como Mawot, un nombre complicado que reconoce que no le importa cómo lo pronuncien. "Mawot viene de una búsqueda de cuando empezaba internet, de algo que no existiese en la red. Entonces puse Mawot y ponía: 'No encuentro nada con Mawot'. Te hablo de hace como 18 o 20 años", ha indicado el autor de Raggio di Sole.

Kuve

Kuve, nombre artístico de Maryan Frutos, tiene un origen muy urbano. "En la Plaza de los Cubos de Madrid comencé mi camino como KUVE y todavía no lo sabía. Cuando empecé a hacer canciones quería ponerme un nombre que tuviera que ver con mi inicio, y de ahí hasta ahora", explicó la cantante de LOCA XTI en una entrevista reciente.

Carla Frigo

Por muy relacionado que pueda parecer el nombre con una marca de helados, lo cierto es que Carla Frigo, cantante de Bésame, no dista mucho del nombre real de la artista. "Es mi apodo desde que era pequeña en el colegio, Frigo es la abreviación de Frigola, mi apellido original", explicó Carla Frigola Martínez.

J Kbello

Coger nombres españoles y convertirlos al inglés siempre ha dado como resultado nombres artísticos muy originales. Para crear el suyo, Jesús Cabello Pozo decidió jugar "con la primera letra" de su nombre y su primer apellido. Así fue como nació J Kbello, el autor de V.I.P.