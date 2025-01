Ruth Lorenzo, sobre la actuación de Almácor en el Benidorm Fest 2024: "La próxima vez bajaré al público y también abuchearé"

La final del Benidorm Fest 2024 no solo será recordada por la victoria de Nebulossa a ritmo de Zorra. La última gala de la tercera edición del certamen estuvo teñida de polémica motivada por un fallo en la actuación de Almácor.

El cantante de Villena no pudo lucirse como le hubiese gustado porque hubo un problema en su escenografía y no saltaron las chispas que debían de simular fuegos artificiales como si ocurrió en la semifinal.

A Ruth Lorenzo, presentadora de la gala, le avisaron por pinganillo de lo que había pasado y le pidieron que diese la cara por la organización. En ese momento ya se habían cerrado las votaciones y Almácor no tenía posibilidades de repetir su número musical pese al fallo.

"Me comunican desde dirección que ha habido un problema en las pantallas con la actuación de Almácor. Esperemos que no penalice. Todos estamos contigo, eres un rey", dijo la cantante y presentadora, que se convirtió en blanco de vítores y abucheos del público.

Ruth explica lo ocurrido

Si el fallo penalizó a Almácor no se sabe, pero el cantante quedó quinto y un año después del incidente Ruth Lorenzo echa la vista atrás y sigue entendiendo el enfado de los eurofans: "La próxima vez bajaré al público y también abuchearé".

En una reciente entrevista, la presentadora ha explicado qué pasó realmente y hasta ha justificado la decisión de la organización que no permitió a Almácor repetir su actuación.

"¿Tú sabes lo que pasó? A mí me dicen por pinganillo, después de que ya se habían cerrado los votos, 'Ruth, tienes que pedir perdón porque ha habido un fallo en la emisión de la actuación de Almacor'. Y yo: '¿Perdona? No puede ser. ¿Pero va a repetir?' 'No, no. No repite'. 'No puede ser", ha explicado sobre lo que dijo al enterarse d l fallo

"Como artista el escenario es mío, pero en ese momento que estoy sirviendo para la cadena digo 'no puede ser'. Cuando pedí perdón, entró la actuación de Camela y yo cabreadísima con Camela de fondo. 'Estas mierdas no pueden pasar...' Fue la leche", ha añadido la cantante y presentadora, que ahora justifica la decisión de la organización.

"Luego me dijeron no fue un error en emisión, ha sido un error de cámara de no sé qué. Desde aquí decirle a los eurofans, que son míos, y a los concursantes, el directo es directo. El directo no puede ser puro, siempre va a haber fallos. Es como tú defiendas esos fallos lo que te a hacer sobrevivir. El escenario de Eurovison es un escenario complicado, también tiene fallos porque yo lo he vivido", ha añadido.

"Entonces no puedes basar toda la actuación en que te salga un fuego artificial o en que el plano esté... esas cosas no pueden pasar. La gente tiene que ser consciente, sí es cierto que si hay un fallo grave yo siempre estoy a favor del artista. El artista tiene que poder hacer lo que tiene que hacer en el escenario pero cosas minucias de una cámara , un fuego artificial... eso no es una cosa grave, pero yo ese día me quería bajar al público a abuchear también".

