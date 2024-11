Qué significa 'Cómo la Lola', la canción de España en Eurovisión Junior 2024: artistas mencionadas

Este sábado 16 de noviembre se celebra Eurovisión Junior 2024 y la delegación española, encabezada por la pizpireta cantistaChloe DelaRosa, desembarca en la Caja Mágica de Madrid dispuesta a darlo todo, como anfitriona de la edición y como candidata a alzarse con el micrófono de cristal.

La propuesta de la cantante medio extremeña-medio andaluza de 9 años es una canción divertida, alegre y desenfadada, como lo es la propia artista, que ha participado en la composición.

"Me encanta. Es una canción con mucha fuerza y mucho poderío. Además, no es flamenca, es moderna, pero la flamencura la llevo yo dentro", aseguraba Chloe sobre su canción que, por cierto, lleva el título de Como la Lola, en honor a Lola Flores, la artista que inspira a la pequeña.

"Se ha trabajado mucho la canción, se han hecho muchos arreglos y ha quedado un tema moderno, pop con un toque flamenco y estamos muy contentos con el resultado", aseguraba Ana María Bordas, jefa de la delegación, durante la presentación el pasado 8 de octubre. "Nuestra representante tiene que ir a por todas y estar en primera línea de fuego para ganar", añadía.

¿De qué habla 'Como la Lola'?

La canción está diseñada y compuesta a medida de su intérprete y su letra es, por así decirlo, autobiográfica. "Ya desde la cuna cogía el sonajero como si fuera un micro para cantarle al mundo entero", dice la canción en los primeros versos.

La pequeña Chole siempre quiso ser artista, o mejor dicho, cantista, mezcla de cantante y artista, palabra con la que le gusta definirse y que también forma parte de la composición: "Que de mayor yo quiero ser cantista, cantante y artista, la protagonista".

Y aunque la canción tiene a Lola Flores como protagonista indiscutible, "la más grande y la reina de corazones", también aparecen en su letra otras artistas mundiales a las que Chloe admira y sigue, como Taylor Swift, Karol G, Rosalía, Olivia Rodrigo y Shakira: "Como la Taylor, como la Karol. Yo quiero ser la Motomami de mi barrio. Como la Olivia, como la loba, la Shaki", canta antes del estribillo.

Como la Lola está compuesta por David Ramiro, Luis Parejo y Alejandro Martínez, autores de también de Loviu, la canción candidata en 2023 que interpretó Sandra Valero. Ellos se muestran felices con el resultado: "Nos parece que tiene un mensaje tan universal y tan divertido que nos encanta que Chloe DelaRosa la haya recibido así de bien".

Explosión de color en el videoclip y en el escenario

El videoclip de la canción sigue la línea de mostrar el lado divertido y luminoso de los niños en escenarios tan infantiles como la clase, el patio del colegio y una ciudad llena de flores. "En este videoclip queremos mantener nuestra esencia local y conectar con diversas culturas, logrando así un equilibrio entre lo español y lo internacional", añade Jimmy Llamas, su director.

A Chloe DelaRosa la acompañan en esta aventura Amy Gómez-Limón, Ilinca Nour, María Barrios y Laia Núñez, las cuatro bailarinas que se han convertido en inseparables de la cantista, y que se mueven a las órdenes de Vicky Gómez, que vuelve a ponerse al frente de la coreografía como ya hiciera en 2020 con Soleá, en 2021 con Levy Díaz, en 2022 con Carlos Higes y en 2023 con Sandra Valero.

Ella también dirigirá a las cinco niñas sobre el escenario de la Caja Mágica que, como se ha podido comprobar en los primeros ensayos, va a convertirse en una explosión de luces de neón, de colores amarillo y rosa y, sobre todo, de buen rollo.

También habrá flores, porque la protagonista lo ha tenido claro desde el principio, así que una gran rosa presidirá el escenario y bajo ella Chloe cantará y bailará. Y por supuesto, también habrá lunares, como también ella misma ha pedido, que adornarán el forro de su chaqueta de estilo urbano y actual. "Los lunares representan esa unión entre lo clásico y lo moderno, uniendo el flamenco tradicional con una estética actual, y evocan el espíritu de La Faraona, a quien la pequeña tanto admira", explica Raúl Amor, figurinista de la delegación española.

Letra completa de 'Como la Lola'

¡Hey!

¡Como la Lola!

¡Hey!

¡Como la Lola! (Lola)

---

En mi escuela todos dicen que estoy loca

Pero no me importa porque se equivocan

Voy a echarle gana', voy a echarle fe

Los sueños más grandes al principio son bebés

Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario

Es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario

Ya desde la cuna, cogía el sonajero

Como si fuera un micro, pa' cantarle al mundo entero

---

Que de mayor yo quiero ser cantista

Cantante, artista, la protagonista

What! What! What!

Como la Taylor, como la Karol

Yo quiero ser la motomami de mi barrio

Como la Olivia; como la loba, la Shaki

Pero universal como la Lola

---

Como la Lo-Lo-Lo-Lola, la-la

La Lo-Lo-Lo-Lola

Como la lo-lo-lo-lo-, ¡¿qué?!

Lola Flores, la más grande y la reina de corazone

---

¡Hey!

¡Como la Lola! (Lola)

¡Hey!

¡Como la Lola!

---

¿Quién dijo miedo? Solo un juego, cero postureo

Amo lo viejo, amo lo nuevo, el arte verdadero

Quema como el fuego, profundo como el mar

Y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás

---

Que de mayor yo quiero ser cantista

Que de mayor yo quiero ser cantista

¡Que de mayor yo voy a ser cantista!

What! What! What!

Como la Taylor, como la Karol

Yo quiero ser la motomami de mi barrio

Como la Olivia; como la loba, la Shaki

Pero universal como la Lola

¡Pero universal como la Lola!

---

Como la Lo-Lo-Lo-Lola, la-la

La Lo-Lo-Lo-Lola

Como la lo-lo-lo-lo-, ¡¿qué?!

Lola Flores, la más grande y la reina de corazone

Como la Lo-Lo-Lo-Lola, la-la

La Lo-Lo-Lo-Lola

Como la Olivia; como la loba, la Shaki

Pero universal como la Lola

---

¡Como la Lola! Quiero cantar en cada ciudad

¡Como la Lola! Y quiero ve' a todo Europa bailar

¡Como la Lola! Somos pequeños y queremos soñar

Music, wings, I wanna dance!

---

Dance, dance, dance, dance, eh, eh, eh!

Como la Lo-Lo-Lo-Lola, la-la

La Lo-Lo-Lo-Lola

Como la Lo-Lo-Lo-Lola

Como, como, como la Lola, Lola

¡Como la Lola!

Como la Lo-Lo-Lo-Lola

Como ¡La Lola!