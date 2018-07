Festival Of Colors llega a Sierra Nevada el 7 de diciembre

¡EL PRIMERO EN LA NIEVE!

Desde 2013 Festival Of Colors llena España de color con la mejor música electrónica mainstream y una propuesta diferente que no solo ofrece música al espectador, lo convierte en protagonista. Pero en esta edición van un paso más allá y llevan el evento mas colorido del mundo a las montañas blancas de Sierra Nevada donde el 7 de diciembre tendrá lugar el primer Festival Of Colors España en la nieve.