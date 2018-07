Frank Blanco y Vamos Tarde te invitan al showcase de Love of Lesbian con Europa FM en Madrid

ENTRADAS AGOTADAS

Empieza la temporada de Vamos Tarde y lo hace con el mejor humor y la mejor música, por eso te invitan al showcase de Love of Lesbian el 20 de septiembre en Madrid, (las entradas ya están agotadas) para que puedas verlos en exclusiva antes de su final de gira. Eso sí, para poder participar es imprescindible tener la entrada para su concierto en el Wizink Center el 18 de noviembre. Si has participado, ¡comprueba tu correo electrónico para ver si te has llevado una entrada doble!