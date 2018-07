Europa FM te lleva al Festival Cruïlla Barcelona 2015

Los días 10, 11 y 12 de julio tendrá lugar la octava edición de festival Cruilla Barcelona en el Parc del Fórum de Barcelona.

Un gran festival al aire libre cuya finalidad última es que el público disfrute de los conciertos sin prejuicios, donde la calidad musical sea el nexo entre todas las propuestas y donde no haya fronteras estilísticas, un festival heterogéneo dedicado a los amantes de la música en general.

Sea cual sea tu gusto musical seguro que tiene cabida en este festival: Franz Ferdinand & Sparks, Jamie Cullum, Kendrick Lamar, Aloe Blacc, Ms. Lauryn Hill, Emeli Sandé, Damian 'Jr. Gong' Marley, Of Monsters and Men, Capital Cities, Asaf Avidan and Band, The Cat Empìre, Caravan Palace, O Rappa, Vintage Trouble, Xavier Rudd & Vintage Nations, Le Peuple de L'Herbe, Toundra, Mi Capitán, Seward o Carlos Sadness son algunos de los nombres que forman el cartel de esta edición.

En Europa FM.com regalamos abonos para el festival Cruilla Barcelona. Cada día desde el miércoles 1 al martes 7 de julio (excepto el fin de semana) formularemos una pregunta y si eres el primero en responder correctamente, utilizando el módulo TUCLIP que aparece a la derecha de esta noticia, serás el ganador del abono de ese día. El miércoles 8 de julio se publicará el nombre de los ganadores.

GANADORES:

Carlos Valpuesta

Víctor Monleon

Pol Harvey Jones

Rodrigo Fernández

Nerea Delgado