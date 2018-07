Blusens Avintia Europa FM desea volver al podio en el Gran Premio de Portugal

Tras la loca carrera del Gran Premio de Jerez, con muchas caídas y salidas de pista debido al crítico estado del asfalto por las condiciones meteorológicas, Maverick Viñales (Moto 3) espera tener un G.P. de Portugal “tranquilo” climatológicamente hablando. La prueba que se celebrará este fin de semana en el país vecino, es tan sólo la tercera de las 18 que componen el calendario y, por tanto, queda mucho camino por recorrer. Tanto Maverick como el equipo Blusens Avintia Europa FM lo saben y quieren hacer el recorrido a la velocidad adecuada. Sin prisa pero sin pausa. Pese a todo, el potencial de Viñales y el del equipo permite pensar en conseguir buenos resultados y en tener como objetivo volver a las plazas de podio.

En Moto2, no es un secreto que el piloto de Blusens Avintia Europa FM Julián Simón no está pasando por su mejor momento y la escasez de tiempo entre la carrera de Jerez y la de Portugal no permite muchas maniobras. En Jerez no salieron las cosas como se esperaba pero a buen seguro que en Portugal Julián Simón y su equipo volverán a trabajar hasta la saciedad para mejorar los resultados. El pasado año se le escapó la victoria por una décima de segundo frente a Bradl. Este domingo, en el mismo escenario, todos los miembros del Blusens Avintia Europa FM y el propio Julián esperan retomar el camino de la progresión.

El pasado domingo Iván Silva consiguió sus primeros puntos en la categoría reina y Yonny Hernández se mostró rápido durante todo el fin de semana, aunque sin fortuna. Pero el equipo esperaba más del G.P. de Jerez. Estoril es la siguiente etapa en la que todos los componentes del equipo van a volcar sus esfuerzos en dar un paso más para conseguir estar entre las mejores CRT. Ya lo han hecho y, por lo tanto, pueden. Sólo se necesita algo más de tiempo y un poco de suerte con la climatología para poder desarrollar el programa de trabajo al completo. Ambos pilotos están muy motivados, centrados en el desarrollo de las motos.

HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE ESTORIL:

Domingo 6 de mayo de 2012

11:20h - Carrera de Moto2

13:00h - Carrera de MotoGP

14:30h - Carrera de Moto3