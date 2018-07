Applause, Venus, Do what u want... Desde verano hemos disfrutado de un goteo constante de información sobre el nuevo disco de Lady Gaga, y ya lo tenemos aquí. El 11 de noviembre la diosa del pop publica ARTPOP, un decálogo de 15 mandamientos con los que deleitará a su legión de fervientes little monsters. Sin duda, uno de los trabajos más esperados de una artista que marca tendencia en todas sus facetas: música, moda, arte...

Con motivo de este lanzamiento, el lunes 18 de noviembre celebramos el Día Lady Gaga en Europa FM regalando Tablets HP Slate 7 cada hora. Con la Tablet HP Slate 7 tendrás todo lo que quieras en la palma de tu mano. Especialmente diseñada para jugar y consumir contenidos multimedia, es la primera tablet del mundo en incluir la tecnología Beats Audio, proporcionando una calidad de sonido única para escuchar música y ver películas.

Regalamos una Tablet HP Slate 7 cada hora en punto durante la fórmula entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Para ganarlo tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62. También tendrás la oportunidad de ganar una Tablet HP Slate 7 en los programas Euroclub, Ponte A Prueba y La Noche Es Nuestra.

Si quieres conseguir la Tablet HP Slate 7 de EuropaFM.com, responde correctamente a esta pregunta: ¿Cómo se llama el artista que creó la escultura de Lady Gaga de la portada de ARTPOP? Envía tu respuesta rellenando el formulario que aparece a la derecha de esta noticia. ¡El más rápido en responder correctamente será el ganador!

GANADORES FÓRMULA:

Manuel Cruz (Parla - Madrid)

César Javier Alonso (León)

Juan José Martínez (Torrent - Valencia)

Mihail Lungu (Tudela - Navarra)

Rali Angelova (Madrid)

Sandra Moreno (Massamagrell - Valencia)

Adolfo Estellés (Valencia)

Ganador Euroclub: Loli Díaz (Sevilla)

Ganador Ponte A Prueba: Marina Rodríguez (Castelldefels - Barcelona)

Ganador La Noche Es Nuestra: María Ortiz (Torelló - Barcelona)

Ganador europafm.com: Eugenia Montero (Reus - Tarragona)