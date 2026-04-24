Vota por tu favorito en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales'

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

La lista de Pueblos especiales sigue creciendo y esta semana queremos añadir una nueva localidad a la selección de las más molonas. Cinco candidatos se presentan a concurso pero solo uno puede ganar. ¿Cuál debe ser?

Tú y todos los oyentes de Cuerpos especiales tenéis la oportunidad de elegir al ganador en nuestra nueva encuesta. El más votado entrará en la galería de pueblos premiados y su embajador recibirá el kit del programa.

Esta vez los pueblos llegan de distintos rincones de la península, desde Galicia a la Región de Murcia pasando por Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

En Banyeres de Mariola (Alicante) sacan pecho por su Fiestas Moros y Cristianos que se celebran por Sant Jordi. Outeiro de Rei (Lugo) es como un parque de atracciones con una ciudad de hormigas, un parque natural y un museo de dinosaurios a punto de abrir. El Paretón-Cantareros (Murcia) tiene el mismo número de habitantes que de cabras. En Tobarra (Albacete) se celebra cada Semana Santa una impresionante Tamborada de 104 horas seguidas . Y Villanubla (Valladolid) presumen de sus contrastes con el aeropuerto al lado de la cárcel y el monasterio frente a un hotel para pasarlo bien...

Como siempre, a todos los candidatos le sobran razones de peso para ganar. Pero ¿cuál debe llevarse el premio esta vez? ¡Vota en nuestra encuesta y elige al ganador!

Ya sabes que el lunes 27 de abril conoceremos al elegido y arrancamos también una nueva semana de concurso. Participa y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746