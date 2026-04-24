Vota por tu favorito en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales'
Nueva semana de enfrentamiento en Pueblos especiales. Cinco candidatos se presentan al concurso del morning de Europa FM para hacerse con el título del más molón de la semana. ¿Cuál debe ganar esta vez? ¡Vota!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
La lista de Pueblos especiales sigue creciendo y esta semana queremos añadir una nueva localidad a la selección de las más molonas. Cinco candidatos se presentan a concurso pero solo uno puede ganar. ¿Cuál debe ser?
Tú y todos los oyentes de Cuerpos especiales tenéis la oportunidad de elegir al ganador en nuestra nueva encuesta. El más votado entrará en la galería de pueblos premiados y su embajador recibirá el kit del programa.
Esta vez los pueblos llegan de distintos rincones de la península, desde Galicia a la Región de Murcia pasando por Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
En Banyeres de Mariola (Alicante) sacan pecho por su Fiestas Moros y Cristianos que se celebran por Sant Jordi. Outeiro de Rei (Lugo) es como un parque de atracciones con una ciudad de hormigas, un parque natural y un museo de dinosaurios a punto de abrir. El Paretón-Cantareros (Murcia) tiene el mismo número de habitantes que de cabras. En Tobarra (Albacete) se celebra cada Semana Santa una impresionante Tamborada de 104 horas seguidas . Y Villanubla (Valladolid) presumen de sus contrastes con el aeropuerto al lado de la cárcel y el monasterio frente a un hotel para pasarlo bien...
Como siempre, a todos los candidatos le sobran razones de peso para ganar. Pero ¿cuál debe llevarse el premio esta vez? ¡Vota en nuestra encuesta y elige al ganador!
Ya sabes que el lunes 27 de abril conoceremos al elegido y arrancamos también una nueva semana de concurso. Participa y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
¿Qué pueblo debe llevarse el título de más molón?
- 1
Outeiro de Rei (Lugo)
Población - cerca de 5.000 habitantes | Reclamo - la inminente apertura de su museo de dinosaurios que Eva Soriano se ha ofrecido a inaugurar | Otras cosas típicas - la ciudad de las hormigas, o bosque máxico de Bonxe, el espacio natural Marcelle Natureza, Avifauna, la Casa Museo Manuel María, el Caneiro do Piago, Penas de Rodas y las ferias que se celebran la segunda semana de cada mes.
- 2
Banyeres de Mariola (Alicante)
Población - 7.347 habitantes | Reclamo - las Fiestas Moros y Cristianos, que se celebran del 22 al 25 de abril en honor a Sant Jordi| Otras cosas típicas - el castillo de Banyeres está ubicado a 830 metros de altitud sobre el nivel del mar, las cuestas para ejercitar las piernas y su ubicación en medio de la sierra (estás a solo cinco minutos de cualquier paraje natural).
- 3
El Paretón-Cantareros (Murcia)
Población - cerca de 1.600 habitantes | Reclamo - son dos pedanías de Totana en una, separadas por un cartel, y hay el mismo número de habitantes que de cabras | Otras cosas típicas - una larga calle con solo un semáforo y con las tiendas del pueblo, y como son dos localidades hay dos iglesias (una de ellas redonda) y dos vírgenes.
- 4
Tobarra (Albacete)
Población - 8.000 habitantes | Reclamo - su impresionante Tamborada de 104 horas seguidas durante la Semana Santa | Otras cosas típicas - el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación con una subida a través del monte y otra por escaleras pintadas con murales relacionados con la literatura, sus espacios para correr y la hospitalidad de sus vecinos.
- 5
Villanubla (Valladolid)
Población - 2.900 habitantes | Reclamo - el monasterio conocido como La Fuente de los Ángeles del siglo XV | Otras cosas típicas - sus contrastes con la cárcel enfrente del aeropuerto, la carretera que lleva al aeropuerto con una curva con la forma de la pista, el pan y las fiestas en honor a la Virgen de Gracia.