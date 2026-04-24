Karol G lanza 'Después de ti', su colaboración con Greg Gonzalez que estrenó en Coachella
Karol G tenía otra sorpresa preparada para sus fans. Tras anunciar su gira mundial VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR, con tres paradas en España para junio de 2027, la colombiana ha publicado este viernes Después de ti, la canción con Greg Gonzalez que estrenó en Coachella y que sus fans habían bautizado Me Haces Falta Tú.
La semana está siendo intensa para Karol G. Tras anunciar gira mundial en su segundo concierto en Coachella y publicar las fechas del tour, que incluye tres paradas en España en junio de 2027, la cantante colombiana ha decidido estrenar en plataformas la balada Después de ti, en la que colabora con Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex.
Los dos intérpretes presentaron la canción en el primer show de Karol G en el festival de Indio (California y sorprendieron con la intimidad de la canción a que rompe con el repertorio habitual de la cantante urbana. Una composición de ritmo pop e íntimo que habla de la pérdida y el duelo que experimentamos tras una ruptura amorosa.
"A veces uno no necesita que le digan que todo va a pasar, que todo estar bien... a veces uno quiere estar solo y quiere sentir...", escribe la cantante en sus redes al anunciar el lanzamiento de la canción. "A veces cuando nadie entiende tu dolor, una canción sí lo hace 🖤", añade.
Karol G, que recientemente ha hecho público el final de su relación con Feid, canta al vacío que deja la persona que un día amamos y que ahora ya no forma parte de nuestras vidas. Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada, dice la letra de la canción en la que la artista se muestra vulnerable ante la ausencia. Es que después de ti se me acabó la vida | No aprendo a vivir sin tu compañía.
Y continúa exponiendo su sufrimiento y exponiéndose a ella misma. Esto no es estar triste | Son ganas de morirse | Ya no me veo igual | Todo sin ti está mal | Sólo queda decir | Que te quise de más, apunta la intérprete que se desnuda en este tema emocionalmente y también a nivel vocal. Su voz y la guitarra de Gonzalez son los protagonistas musicales de Después de ti.
La letra de 'Después de ti', de Karol G y Greg Gonzalez
Un día más que me levanto, desayuno y no me sabe a nada
Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada
Me cuesta tanto estudiar
Ya no puedo dormir
Mis amigos me ven
Y me preguntan por ti
Ya no sé qué decirles
Me cansé de mentirles
Ya no me veo igual
Todo sin ti está mal
Sólo queda decir
Que te quise de más
Y me haces falta tú y tu mirada fría
Que se calentaba cuando me veías
Ahora voy a 100 por la misma avenida
Voy pensando en cosas que no debería
Es que después de ti se me acabó la vida
No aprendo a vivir sin tu compañía
Por este dolor, fabrico fantasías de que estás aquí
Conmigo todavía
Que todavía me cuidas
Quiero que alguien me diga
Que todo esto es mentira
Todos me llaman pa’ salir pero les digo que estoy ocupada
Mirando las últimas rosas que me diste,
Aunque están marchitadas
No me digan qué hacer
Ni lo que debo sentir
Es tan fácil hablar
Cuando no te pasa a ti
Esto no es estar triste
Son ganas de morirse
Ya no me veo igual
Todo sin ti está mal
Sólo queda decir
Que te quise de más
Y me haces falta tú y tu mirada fría
Que se calentaba cuando me veías
Ahora voy a 100 por la misma avenida
Voy pensando en cosas que no debería
Es que después de ti
Se me acabó la vida
No aprendo a vivir sin tu compañía
Por este dolor
Fabrico fantasías de que estás aquí
Conmigo todavía
Que todavía me cuidas
Quiero que alguien me diga
Que todo esto es mentira
Que vas a estar conmigo
En esta y la otra vida
Que todavía nos quedan
Besos de despedida…