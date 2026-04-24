BALADA DE DESAMOR

Karol G lanza 'Después de ti', su colaboración con Greg Gonzalez que estrenó en Coachella

Karol G tenía otra sorpresa preparada para sus fans. Tras anunciar su gira mundial VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR, con tres paradas en España para junio de 2027, la colombiana ha publicado este viernes Después de ti, la canción con Greg Gonzalez que estrenó en Coachella y que sus fans habían bautizado Me Haces Falta Tú.

Europa FM

Madrid24/04/2026 09:58

La semana está siendo intensa para Karol G. Tras anunciar gira mundial en su segundo concierto en Coachella y publicar las fechas del tour, que incluye tres paradas en España en junio de 2027, la cantante colombiana ha decidido estrenar en plataformas la balada Después de ti, en la que colabora con Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex.

Los dos intérpretes presentaron la canción en el primer show de Karol G en el festival de Indio (California y sorprendieron con la intimidad de la canción a que rompe con el repertorio habitual de la cantante urbana. Una composición de ritmo pop e íntimo que habla de la pérdida y el duelo que experimentamos tras una ruptura amorosa.

"A veces uno no necesita que le digan que todo va a pasar, que todo estar bien... a veces uno quiere estar solo y quiere sentir...", escribe la cantante en sus redes al anunciar el lanzamiento de la canción. "A veces cuando nadie entiende tu dolor, una canción sí lo hace 🖤", añade.

Karol G, que recientemente ha hecho público el final de su relación con Feid, canta al vacío que deja la persona que un día amamos y que ahora ya no forma parte de nuestras vidas. Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada, dice la letra de la canción en la que la artista se muestra vulnerable ante la ausencia. Es que después de ti se me acabó la vida | No aprendo a vivir sin tu compañía.

Y continúa exponiendo su sufrimiento y exponiéndose a ella misma. Esto no es estar triste | Son ganas de morirse | Ya no me veo igual | Todo sin ti está mal | Sólo queda decir | Que te quise de más, apunta la intérprete que se desnuda en este tema emocionalmente y también a nivel vocal. Su voz y la guitarra de Gonzalez son los protagonistas musicales de Después de ti.

La letra de 'Después de ti', de Karol G y Greg Gonzalez

Un día más que me levanto, desayuno y no me sabe a nada

Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada

Me cuesta tanto estudiar

Ya no puedo dormir

Mis amigos me ven

Y me preguntan por ti

Ya no sé qué decirles

Me cansé de mentirles

Ya no me veo igual

Todo sin ti está mal

Sólo queda decir

Que te quise de más

Y me haces falta tú y tu mirada fría

Que se calentaba cuando me veías

Ahora voy a 100 por la misma avenida

Voy pensando en cosas que no debería

Es que después de ti se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor, fabrico fantasías de que estás aquí

Conmigo todavía

Que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga

Que todo esto es mentira

Todos me llaman pa’ salir pero les digo que estoy ocupada

Mirando las últimas rosas que me diste,

Aunque están marchitadas

No me digan qué hacer

Ni lo que debo sentir

Es tan fácil hablar

Cuando no te pasa a ti

Esto no es estar triste

Son ganas de morirse

Ya no me veo igual

Todo sin ti está mal

Sólo queda decir

Que te quise de más

Y me haces falta tú y tu mirada fría

Que se calentaba cuando me veías

Ahora voy a 100 por la misma avenida

Voy pensando en cosas que no debería

Es que después de ti

Se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor

Fabrico fantasías de que estás aquí

Conmigo todavía

Que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga

Que todo esto es mentira

Que vas a estar conmigo

En esta y la otra vida

Que todavía nos quedan

Besos de despedida…