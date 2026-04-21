Cómo comprar entradas para los conciertos de Karol G en España: preventas, precios y venta general

Karol G en su segunda noche en el Coachella | Getty Images

¡Karol G vuelve de gira!

La cantante colombiana, quien deslumbró con sus dos noches en el Coachella, ha cumplido lo prometido y ha anunciado una gira mundial bajo el nombre VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR.

Los conciertos abarcarán 2026 y 2027, comenzando las primeras fechas en verano. En cuanto a España, la cantante hará tres paradas en nuestro país: Madrid, Sevilla y Barcelona.

Con tan pocas fechas en cada destino, es muy probable que las entradas se agoten en minutos, por lo que, para no quedarte sin la tuya, te contamos todas las preventas y ventas de entradas y los precios estimados.

Apúntate a las preventas

Los fans podrán acceder de forma anticipada a la compra de entradas mediante distintas preventas.

Preventa exclusiva de la artista: lunes 27 de abril.

Para poder participar en la preventa del artista en Estados Unidos, Canadá y Europa, los fans deben registrarse en este enlace desde ahora hasta el viernes 24 de abril a las 16 h.

Preventa Live Nation: a partir del miércoles 29 de abril a las 10 h. Deberás apuntarte en este enlace.

Venta general

La venta general iniciará el jueves 30 de abril a las 10 h en Livenation.es y Ticketmaster.

Precios revelados

Por el momento, tan solo se ha confirmado de forma oficial que las entradas para Karol G tendrán un precio mínimo de 70,50 €.

200 COPAS PIT - 285,50€

GOLDEN CIRCLE - 161,00€

PISTA GENERAL - 127,00€

PL1 GRADA - 161,00€

PL2 GRADA - 138,00€

PL3 GRADA - 104,00€

PL4 GRADA - 93,00€

PL4 ACCESIBILIDAD - 93,00€

PL5 GRADA - 81,50€

PL6 GRADA - 70,50€

Los precios de las entradas VIPS aún no han sido publicados, pero estarán disponibles el lunes 27 de abril a las 10:00h. Sin embargo, podemos hacernos una idea con los precios de su anterior gira, Mañana Será Bonito Tour:

VIP 1 - Besties Lounge Experience — 420 euros + 56 euros gastos

VIP 2 - Oki Doki Premium Early Entry Package — 290 euros + 38,50 euros gastos

VIP 3 - Qlona Early Entry Package — 210 euros + 28 euros gastos

VIP 4 - Dispo Premium Seated Package — 270 euros + 36 euros gastos

VIP 5 - Bichota Seated Package — 205 euros + 27,50 euros gastos

Todas las paradas de su gira 'Viajando por el Mundo'