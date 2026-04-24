Lori Meyers adelanta cuándo estrenará su nuevo álbum: "Tenemos un disco con diez canciones y estamos muy orgullosos"

Lori Meyers visita Cuerpos especiales para dar detalles de su nuevo disco, que llega más de cuatro años después de su último trabajo. Y cuentan las claves de ser unos veteranos de festivales.

Noni, Alejandro y Alfredo de Lori Meyers aterrizan en Cuerpos especiales para presentar su single En lo total.

El tema trata sobre cómo se oculta de cara a los demás que no se está bien, y Noni lo ha descrito perfectamente: "Estamos en ese momento de la sociedad que tenemos muchos inputs, pero cuando luego tenemos problemas personales... Nosotros tenemos la suerte de poder desahogarnos musicalmente, pero estamos en una sociedad en la que nos cuesta desarrollar lo que tenemos dentro".

"A veces es difícil conservar a los amigos y decirles lo que tú quieres decirles, pero acabas diciéndoles los que ellos quieren escuchar. Y facilitas la vida a ti y a él", han añadido.

En la canción Lori Meyers se posiciona en contra del fin de semana. "Habla de un fin de semana en el que te pasa algo, ¿por qué cuando te pasa algo tiene que ser un fin de semana y no un miércoles?", ha contado Noni con humor.

Hablado de fin de semana, Lori Meyers ha confesado que no sale de fiesta tras los conciertos, pero que todavía tienen aguante.

"Siempre habíamos dicho que si nos metemos en un estudio es porque tenemos algo que decir"

Desde 2022 Lori Meyers no había sacado canción en solitario, y En lo total llega para romper la tendencia. "Hemos hecho un disco del que estamos muy contentos, pero siempre habíamos dicho que si nos metemos en un estudio es porque tenemos algo que decir. Podemos vivir de los festivales y ahí no te exijan que tengas nuevo material", han reflexionado.

Tenían ya cosas que contar después de cinco años de gira, después de vivencias y sensaciones. "Tenemos un disco con diez canciones, y estamos muy orgullosos de ellas", ha confesado Noni. Lo total es la que abre, es complicado elegir la primera porque tampoco puedes revelar todo lo que llega después. Es una que enlaza con la anterior, pero con sonido actual", ha detallado Alejandro.

"No entendería la movida de crear porque lo tienes que hacer. Van saliendo canciones, te vas relajando y poco a poco vas viendo que tiene nuevo material. Un grupo como el nuestro después de tanto tiempo no tiene que forzar nada", han explicado. Y ha contado en exclusiva que, si todo va bien, Lori Meyers lanzará su nuevo álbum en octubre.

El grupo de Granada ha recibido una pregunta de una fan, que les ha hecho elegir una canción suya para una escena de una película. "Titanic", ha sentenciado Noni. "Alguna canción nuestra con El Joker le iría bien", ha elegido Alfredo, entre risas. Por su parte, Alejandro se ha decantado por algo de Tarantino.

"Los festivales salen como setas y tenemos que ir recogiéndolas"

Lori Meyers vive sobre los escenarios, y este verano no iba a ser menos. El grupo se dejará ver por grandes citas musicales por toda España. "Los festivales salen como setas y tenemos que ir recogiéndolas", ha bromeado Alfredo.

Gracias a su trayectoria en festivales son un grupo "de batallitas": "La mayoría que está entrando a festivales nos conocen, y como nos gustan mucho los grupos nuevos te da orgullo".

"Últimamente yo me bajaba al público con Alta fidelidad y hacíamos un minipogo, pero ahora hay más problema con la seguridad", ha explicado Noni.