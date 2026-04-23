Dónde registrarse para acceder a la preventa de Karol G: fechas y cómo comprar entradas

Karol G volverá a España en 2027 con su nueva giraViajando por el Mundo Tropitour, que cuenta con tres conciertos en el país:

Jueves, 3 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic

– Estadi Olímpic Viernes, 11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

– Estadio Olímpico La Cartuja Jueves, 24 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

La preventa de entradas de Karol G comienza el lunes 27 de abril a las 10:00, mientras la preventa de Live Nation empieza el miércoles 29 de abril a las 10:00. Por su parte, la venta general dará inicio el jueves 30 de abril a las 10:00 en Live Nation y Ticketmaster.

Cómo apuntarse a la preventa de Karol G

¡Atención! Para acceder a la preventa de Karol G del lunes 27 de abril, primero hay que rellenar un formulario. Para ello, debes entrar en este enlace de Ticketmaster y seleccionar las fechas de conciertos que te interesan. Cuidado, porque el plazo para registrarse acaba el viernes 24 de abril a las 16:00.

Formulario de la preventa de Karol G | Ticketmaster

Una vez enviado el formulario, Ticketmaster informa que los usuarios pueden acceder a la sala de espera de la preventa con 30 minutos de antelación; es decir, el lunes 27 de abril a las 09:30. "Únete a la sala de espera hasta 30 minutos antes de que empiece la venta. Si te unes después de que empiece la venta, estarás al final de la cola", recuerda la tiquetera.

"El acceso está vinculado a tu cuenta, así que no necesitas códigos", añade Ticketmaster. "Te enviaremos un recordatorio por correo electrónico con tu enlace de preventa el día antes del inicio", es decir, el domingo 26 de abril.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 €

Golden Circle - 161,00 €

Pista General - 127,00 €

PL1 Grada - 161,00 €

PL2 Grada - 138,00 €

PL3 Grada - 104,00 €

PL4 Grada - 93,00 €

PL4 Accesibilidad - 93,00 €

PL5 Grada - 81,50 €

PL6 Grada - 70,50 €

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 €, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 € por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Aún no se conocen los precios de Karol G para las entradas VIP. Todos los detalles sobre estas localidades estarán disponibles a partir del lunes 27 de abril a las 10:00, justo cuando empiece la preventa exclusiva de la artista.