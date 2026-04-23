Nena Daconte se deja llevar en Local de Ensayo Europa FM con exclusivas y confesiones

Nena Daconte tiene claro que los conciertos acústicos son sus favoritos, y por eso su noche en Local de Ensayo Europa FM ha sido tan especial. "Muchas gracias por esta oportunidad de tocar tan íntimo, tan cerquita, tan de verdad", ha dicho al inicio. "Esto es como compartir el momento de componer, cuando estoy sola en casa. Quiero mostraros cómo suenan las canciones en ese momento". Y así lo ha hecho.

Como si de una sesión de composición se tratase, María Meneses ha empezado a afinar la guitarra entre los primeros aplausos del público. Mientras, ha llegado una de las muchas confesiones de la noche: "Hace 20 años publiqué mi primer disco, He perdido los zapatos (2026), y ahí estaba Idiota, que es la primera canción que compuse en castellano. Al principio escribía en inglés porque así no se enteraban de lo que decía". Por suerte, se atrevió con nuestro idioma para regalarnos momentos como este, donde sus ojos cerrados han desvelado la emoción intacta que sigue sintiendo Nena Daconte por la música.

"Pasé de tocar en casa a salir delante de 5.000 personas. Me perdí completamente"

Junto a la guitarra de Javi Quintana, la artista ha contado que su salto a la fama con el disco He perdido los zapatos (2006) supuso un cambio fuerte en su vida: "Pasé de tocar en casa a salir delante de 5.000 personas cantando En qué estrella estará. Me perdí completamente y compuse esta canción intentando explicarme a mí misma cómo fue toda esa historia". Esa canción es El Aleph.

Siete años después, se enfadó "con todo el mundo" y llegó Disparé, un tema que no han tardado en cantar los asistentes a Local de Ensayo Europa FM mientras el rostro de María se dejaba llevar por las guitarras acústicas.

Primera exclusiva: tiene dos álbumes terminados

Tras un íntimo arranque, Nena Daconte ha confesado que, después de su disco 20 Años buscando los zapatos, publicará otro más que ya tiene terminado. "Ya tengo hecho el siguiente disco. Vamos a disco por año... y porque me voy cortando, si no haría dos al año", ha bromeado.

Nena Daconte en Local de Ensayo Europa FM | Europa FM

¿Y cómo compone María Meneses? "Yo noto cuando la canción me llama. Las canciones están por ahí y conectas con ellas. Compongo en cualquier lugar, en cualquier momento. Voy grabando audios por ahí con el móvil voy grabando audios por ahí. No tengo rutina, orden... Ahora estoy componiendo con más conciencia", ha explicado, asegurando que primero piensa qué quiere contar.

"Compongo en cualquier lugar, en cualquier momento"

Pero no solo ha cambiado su forma de componer, sino también su manera de actuar en directo: "Yo estaba haciendo los conciertos en directo con los mismos arreglos y ya estaba aburrida. Hace un año, cambié todos los arreglos para que Nena Daconte sonara como yo quería". Lo mismo está haciendo en el estudio, como así lo demuestra su nueva versión de Tenía tanto que darte con Dani Fernández, David Otero, Rozalén y 13 artistas más. ¿Y cómo consiguió reunirlos a todos? "Les llamé o les mandé un DM por Instagram", ha dicho ante las risas del público.

Otro de ellos es Iván Ferreiro, con el que colaboró en una canción de su disco La Escafandra (2025): Sueño, la cual ha sonado en Local de Ensayo Europa FM de manera improvisada: "Yo me olvido de los acordes, pero da igual". En un momento, ha olvidado una palabra y ha confesado que así es como compone, a base de prueba y error.

Segunda exclusiva: 'Vulnerable', un adelanto de su próximo disco

Nena Daconte lleva 20 años buscando los zapatos, pero cree que "no hay que encontrarlos" porque la incertidumbre es parte de la vida. Pero, más allá del aniversario de su primer disco, la artista ha querido hacer un regalo al público interpretando una canción inédita de su siguiente álbum de estudio: Vulnerable. "Tú sígueme", le ha pedido a Javi antes de empezar a cantar ante este momento improvisado. "Tú me pareciste ese lugar donde parar / Tú me enloqueciste con tu manera de mirarme bailar / [...] / Yo no soporto ser vulnerable", dice la letra del tema, el cual aún está en construcción.

Y así, ha llegado el momento de En qué estrella estará, un tema que escribió sin tener claro de qué estaba hablando. Ahora, sin embargo, sabe qué quiere contar en sus nuevas letras mientras reconecta con sus viejas canciones: "Yo no siento ahora lo mismo cuando las canto, pero se van transformando y evolucionando", ha comentado.

De nuevo, ha llegado otra sorpresa: Pregúntame, un tema de Una mosca en el cristal (2010) que ha recuperado para su álbum aniversario. "Hay canciones que quiero rescatar que no se hicieron populares en su momento", y una de ellas es esta, la cual han empezado a cantar los asistentes ante las dudas de Nena Daconte de si se la sabrían.

Últimas confesiones antes de 'Tenía tanto que darte'

En mayo, Nena Daconte comenzó los ensayos para sus próximos conciertos con una actitud diferente a la habitual. "Ahora mando un montón. Antes me daba mucho apuro porque los músicos saben mucho y me sentía cohibida. De pronto, un día dije: '¡Pero si las canciones son mías! ¡Si ese solo me parece una orterada!'. Estoy yendo a terapia para aprender comunicación asertiva y que no se vaya todo el mundo", ha confesado, desatando las carcajadas del público.

"Estoy yendo a terapia para aprender comunicación asertiva"

Acto seguido, la artista ha tocado Tenía tanto que darte tal y como la compuso en su momento, con cambio de letra incluido: "Tenía tanto que ya no maldigo mi suerte / Ya nunca la maldigo / Por no seguir contigo". "Qué lío me estoy haciendo...", ha dicho entre medias de la canción, demostrando una preciosa espontaneidad. "Tengo que ir al médico porque estoy perdiendo la memoria bastante heavy", ha bromeado. Hacia el final de la actuación, un fan se ha confundido al cantar y la madrileña ha animado al público a sentirse libre de hacer lo que quisiera.

"Ha sido un placer hacer aquí un miniconcierto tan cercano", ha dicho Nena Daconte para despedirse. "Este formato me gusta mucho. Me gusta compartir la música como si no fuera algo muy especial. Es muy diferente. La energía de un concierto grande es arrolladora. Es como una entrevista de trabajo, no vas a contar tus miserias. En un concierto pequeño te muestras más como eres, más cercana". Y eso ha hecho en Local de Ensayo Europa FM.