¿Cuánto cuestan las entradas de Karol G? Los precios de su nueva gira de conciertos

Karol G está lista para volver de gira tras el éxito de Mañana Será Bonito World Tour (2023-2024), el cual terminó con cuatro conciertos en el Bernabéu de Madrid. En 2027, la colombiana volverá a España con su nueva giraViajando por el Mundo Tropitour (2026-2027), que cuenta con tres paradas en el país:

Jue, 3 de junio de 2027 – Barcelona , ES – Estadi Olímpic

, ES – Estadi Olímpic Vie, 11 de junio de 2027 – Sevilla , ES – Estadio Olímpico La Cartuja

, ES – Estadio Olímpico La Cartuja Jue, 24 de junio de 2027 – Madrid, ES – Riyadh Air Metropolitano

La preventa de entradas de Karol G comienza el lunes 27 de abril a las 10:00, mientras la venta general empezará el jueves 30 de abril a las 10:00 en Livenation.es y Ticketmaster.

Cabe destacar que la gira tiene un componente benéfico, pues una parte de los ingresos obtenidos por la venta de entradas se destinará a la Fundación Con Cora, fundada por Karol G en 2022. "Se dedica a empoderar a mujeres y niñas en situaciones vulnerables o desfavorecidas", informa Live Nation.

Precios oficiales

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 €

Golden Circle - 161,00 €

Pista General - 127,00 €

PL1 Grada - 161,00 €

PL2 Grada - 138,00 €

PL3 Grada - 104,00 €

PL4 Grada - 93,00 €

PL4 Accesibilidad - 93,00 €

PL5 Grada - 81,50 €

PL6 Grada - 70,50 €

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 €, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 € por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

¿Y las entradas VIP?

Aún no se conocen los precios de Karol G para las entradas VIP de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Todos los detalles sobre estas localidades estarán disponibles a partir del lunes 27 de abril a las 10:00, justo cuando empiece la preventa exclusiva de la artista.

Habrá entradas Platinum

Así describe Live Nation esta modalidad de entradas: "Es un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".