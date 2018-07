Día Michael Bublé en Europa FM

To Be Loved es el último trabajo de Michael Bublé, grabado entre Vancouver y Los Ángeles y que contiene una mezcla de grandes clásicos y tres canciones compuestas por él. It's a beautiful day fue el single presentación de este nuevo álbum y ahora ya podemos escuchar su nuevo single After all, donde colabora Bryan Adams.

Además, el canadiense visitará nuestro país para traernos su directo a Barcelona el 30 de enero en el Palau Sant Jordi y a Madrid el 31 de enero en el Palacio de Deportes.

