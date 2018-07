Durante todo el lunes 24 de noviembre celebramos el Día One Direction en Europa FM. Estate atento a las indicaciones de nuestros locutores y participa llamando al 902 10 32 62 . ¡Regalamos una tablet Sony Xperia Z cada hora!

Día One Direction en Europa FM / europafm.com

One Direction acaba de estrenar su nuevo álbum Four. Este es el cuarto disco de su meteórica carrera e incluye su exitoso single Steal My Girl, escrito por Louis y Liam. En tan solo cuatro años se han convertido en todas unas superestrellas, con más de 46 millones de discos y habiendo sido 94 veces número 1.

Para celebrar el lanzamiento de Four, en Europa FM celebramos el Día One Direction el próximo lunes 24 de noviembre regalando tablets Sony Xperia Z SGP311 cada hora. La tablet Sony Xperia Z te permite disfrutar del entretenimiento con la mejor calidad posible gracias a su pantalla con tecnología Bravia Engine 2. Además es resistente al agua por lo que puedes utilizarla junto a la piscina e incluso sumergirla hasta 30 minutos.

Regalamos una tablet Sony Xperia Z cada hora durante la fórmula entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Para ganarla tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62. También tendrás la oportunidad de ganar una tablet SONY EXPERIA Z SGP311 en los programas Euroclub, Ponte A Prueba y La Noche Es Nuestra.

Si quieres la tablet Sony Xperia Z de EuropaFM.com, responde a esta sencilla pregunta: ¿Qué juegos de mesa aparecen en el vídeo Night changes de One Direction? Envía tu respuesta a través del formulario TUCLIP que encuentras en la columna derecha. ¡La primera persona en responder correctamente se lleva la tablet! ------------>

Ganadores Fórmula:

Isabel Sánchez (Madrid)

Adrián Botián (Barcelona)

Ángel (Castellón)

Rodolfo Raya (Granada)

Montse Arias (Granada)

Beatriz Sánchez (Valladolid)

Nacho Rodríguez (Madrid)

María Rodríguez (Sevilla)

María Ferrer (Zaragoza)

Susana García (Seseña - Toledo)

Ganador Euroclub: Alexander Delgado (Sopeana - Vizcaya)

Ganador Ponte A Prueba: Ricardo Iván Carter

Ganador La Noche Es Nuestra:

Ganador EuropaFM.com: Pau Aragall (Madrid)