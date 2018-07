El equipo Blusens Avintia Europa FM promete victorias en el Mundial de Motociclismo 2012

En un marco tan idóneo como el propio circuito de Jerez, el equipo Blusens Avintia Europa FM ha reunido a los medios especializados para dar a conocer su estructura y sus planes deportivos para esta temporada 2012. La Plataforma VIP (más conocida como “el Ovni”) ha sido el lugar elegido para que prensa especializada, pilotos y el resto de componentes del equipo compartieran buenos momentos en un acto en el que Antonio Martín (Presidente del Grupo Avintia y copropietario de Avintia Racing) y Raúl Romero (copropietario de Avintia Racing y Team Manager de MotoGP), han comentado cómo la unión del Grupo Avintia y BQR ha hecho posible el nacimiento de Blusens Avintia Europa FM para conseguir llevar a cabo un proyecto (hoy realidad), que pasaba por disponer una estructura competitiva en Moto2 y Moto3 y hacer realidad el sueño de participar en MotoGP.

En el plano deportivo, Raúl Romero (Team Manager MotoGP) ha confirmado lo ilusionado que está todo el equipo ante su participación en esta categoría con una moto montada y desarrollada en España y asistida por técnicos españoles. Por su parte, Ricard Jové (Team Manager Moto2/Moto3) ha puesto de manifiesto lo cauto que quiere ser ante los más que posibles buenos resultados de Maverick y Julián Simón en sus respectivas categorías. "Es un lujo tener a Julián Simón en Moto2. No hay que olvidar que Julián es Campeón del Mundo y, sin duda, debe tener ganas de repetir. Ahora, tiene un equipo que trabajará solo para él y en el que se siente arropado y querido".

Maverick Viñales (Moto3): “Es evidente que estoy muy contento de estar en el equipo. El equipo humano y técnico es el mismo que el del pasado año y tengo una gran relación con ellos. Me transmiten una gran seguridad y nos entendemos muy bien a la hora de trabajar. La pretemporada ha sido muy buena y espero que la temporada siga la misma línea. La competencia será durísima pero nosotros estamos fuertes”.

Julián Simón (Moto2): “Estoy muy animado ante esta temporada. Estar en Avintia Racing es una garantía y me siento muy arropado. Como sabéis, es una categoría difícil y de mucha igualdad, pero me siento fuerte y estoy convencido que haremos cosas interesantes. Todavía me quedan “cosillas” por mejorar pero con el apoyo del equipo lo conseguiré. Seguro que haremos un buen año”.

Yonny Hernández (MotoGP): “Para mi es un sueño poder disputar el mundial de MotoGP. Llego de Moto2 y tendré que aprender, pero conozco bien al equipo y eso me ayudará muchísimo. Lógicamente la moto es diferente a las que he pilotado hasta ahora, especialmente en lo que respecta a disponer de control de tracción y la electrónica, pero por el momento estoy contento de la evolución que hemos tenido en la pretemporada”.

Iván Silva (MotoGP): “Todavía no estoy situado. Voy a correr en MotoGP pero tendré que esperar a la primera carrera para ver que es realidad. Estoy ilusionado y espero aprovechar toda la experiencia que tengo con motos de gran cilindrada. Vamos a correr con la élite del motociclismo mundial y eso ya lo dice todo. No será fácil pero es un proyecto “muy nuestro” y estoy muy motivado”.