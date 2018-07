El equipo Blusens STX Europa FM triunfa en la última carrera de 125cc de la Historia

Difícilmente podía acabar mejor la temporada para Maverick Viñales y su equipo el Blusens STX Europa FM. El joven piloto de Roses ha ganado la que ha sido la última carrera de la temporada y la última de la historia de la cilindrada de 125 c.c. en el campeonato del mundo, consiguiendo el noveno podio y la cuarta victoria esta temporada. Pero no ha sido fácil. En el momento de darse la salida la pista estaba muy delicada debido a la lluvia caída durante la noche y obligaba a estudiar muy bien las estrategias y las diferentes opciones. Maverick ha realizado una muy buena salida desde la octava plaza para colocarse segundo en el primer giro. Pero pronto ha sido rebasado por sus perseguidores ya que Mack ha preferido asegurar en las primeras vueltas. Con Faubel escapado en cabeza, Cortese ha alcanzado a Viñales protagonizando ambos un intenso duelo por conseguir la tercera plaza del campeonato y por dar caza al líder de la prueba. La caída de Zarco y posteriormente la de Cortese han hecho que cambiara el panorama de la carrera. Terol, libre de presión sin Zarco, ha atacado hasta alcanzar la primera posición, mientras Maverick sopesaba si entrar en la lucha por la victoria o aseguraba el resultado para alcanzar el tercer puesto final del año. Al final una mejor elección de los neumáticos por parte del equipo de Viñales y las tremendas ganas del piloto del Blusens STX Europa FM por ganar en Valencia, han hecho posible que el rookie del año alcanzara su cuarta victoria (segunda consecutiva), poniendo un broche de oro a una excelente temporada. Desafortunadamente, Josep Rodríguez no ha podido finalizar el mundial como él deseaba al sufrir una caída en los primeros giros de la prueba.

"Hemos hecho una gran carrera y hemos vuelto a ganar. Estoy contentísimo aunque tengo que reconocer que no ha sido fácil. Las condiciones de la pista eran delicadas y he decidido ir con cuidado y esperar a que pasaran las vueltas. Había que estar atentos por si llovía y no valía la pena arriesgar al inicio. Hacia el final he decidido “tirar” e intentar lograr la victoria. Hemos montado unos neumáticos diferentes a los de nuestros rivales y hemos acertado. Después de la caída de Cortese, desde el box me han indicado que la tercera posición era buena para el campeonato, pero ganar la última prueba de la historia de 125 c.c. del mundial era muy tentador. Lo he probado y ha salido bien. Una victoria sensacional. Quiero felicitar a Nico por su título y dar las gracias a todo el equipo, a mi familia y a mis seguidores. Hoy ha sido un día muy especial y emotivo. Este gran resultado se lo dedico a la memoria Marco Simoncelli y a nuestro Joan Xufré”, declaraba Viñales al finalizar el Gran Premio.

En la última prueba de Moto2 de esta temporada, Yonny Hernández, que salía desde la vigésima posición, ha realizado una buena salida que le ha permitido colocarse entre los diez primeros. Por su parte, Tito Rabat, que también ha conseguido realizar una buena primera vuelta, ha quedado pronto fuera de la competición al golpearle otro piloto y dañarle la maneta de freno. Tras una parada en box para intentar repararla, Tito ha tenido que abandonar definitivamente la prueba. Entre tanto, Yonny protagonizaba una remontada espectacular que lo llevaba hasta la segunda posición. Hacia el final de la prueba la lluvia ha hecho acto de presencia dejando la pista en muy mal estado. A falta de cuatro vueltas para la bandera a cuadros, y cuando la segunda plaza parecía asegurada, el colombiano ha salvado una caída pero no ha podido evitar perder algunas posiciones. Pese a todo, ha conseguido cruzar la meta en sexta posición y ha firmado una de las mejores carreras del año.