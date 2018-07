¡Esta semana, lo nuevo de Jason Derulo, Madcon, Wally Lopez y mucho más!

TOP ESTRENOS

Una semana llena de estrenos internacionales. Descubre lo último de Jason Derulo con una colaboración muy especial: Stevie Wonder. Y hablando de colaboraciones especiales, el grupo Echosmith que ha estado esta semana de gira en nuestro país aparecen en el nuevo disco de Zedd en el tema Illusion. Maroon 5 no se quedan atrás para este verano 2015 y nos presentan su nuevo single This summer's gonna hurt que podrás encontrar en la reedición de su album V. Nuestro compañero Wally Lopez también se deja escuchar esta semana en el blog con su último pelotazo Revolution (make a change). Y si con esto no tienes bastante, prepárate para la bomba musical de la semana: Don't Worry, lo último del dúo de Noruega Madcon.