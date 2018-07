Euroclub y Girlfriend te invitan a Barcelona para conocer a Justin Bieber

Europa FM es la emisora oficial de los conciertos de Justin Bieber en España. Euroclub es el programa oficial de Believe Tour 2013 en España y no para de regalar Meet & Greet para conocer a tu ídolo. Pero el siguiente premio no tiene precio.

Euroclub te regala un viaje con traslado y alojamiento en Madrid para conocer a Justin Bieber en su concierto el próximo sábado 16 de marzo. Para ganarlo, debes convertirte en la imagen de Girlfriend, el perfume de Justin Bieber. ¡Conviértete en la protagonista de su fragancia y te convertirás en protagonista del concierto de Justin Bieber en Barcelona! Sube tu foto/diseño como si fueras la protagonista del anuncio de Girlfriend a Twitter con el hashtag #SoyGirlfriend. Las mejores fotos que lleguen el lunes 11 de marzo y las del martes 12 de marzo se publicarán en esta página para que puedas votarlas. La foto que consiga más puntos ganará el viaje con Meet & Greet para conocer a Justin Bieber en Madrid.