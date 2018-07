Del 31 de marzo al 11 de abril Euroclub te regala merchandising oficial de The Vamps formado por camisetas, colgantes y pulseras.

The Vamps publica el 15 de abril nuevo disco presentado por la canción Can we dance. Brad, James, Tristan y Connor, estos cuatro chicos ingleses forman la boyband del momento que ya está sonando en Europa FM.

Hasta el 11 de abril con Euroclub puedes conseguir merchandising oficial de la banda. Packs como el de la foto formados por camisetas, colgantes y pulseras.

¿Quieres conseguir el tuyo? Escucha Euroclub de lunes a viernes de 21h a 23h y síguelos en twitter @euroclub_europa. Cada noche Juanma Romero y Laura Trigo te darán las pistas para conseguirlo.