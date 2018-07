Gana un viaje a China con VUIT

En Europa FM invitamos a dos oyentes a viajar a Shanghái para ver el concierto del grupo en la capital asiática y visitar la Spain Week el 31 de mayo. ¿Tienes planes del 27 de mayo al 2 de junio? Pues cancélalos porque tú puedes ser el ganador de este viaje a China con vuelo y hotel incluidos.

Para ganarlo, deberás pasártelo en grande grabando el nuevo videoclip de VUIT. El grupo quiere que participes en su nuevo vídeo Nuestra Revolución, así que coge tu cámara, avisa a tus amigos, ponte la canción a todo volumen y a grabar. Se original, diferente, y busca un sentido a lo que haces, la letra de la canción te guiará. Puedes utilizar carteles, fotos y cualquier elemento.

Pasos a seguir para el rodaje:

1. PLANO SECUENCIA. Pon a grabar tu cámara, pon la canción a todo volumen y no pares de grabar hasta que acabe la canción.

2. CÁMARA FIJA. Pon la cámara en un lugar estable y no la muevas durante toda la canción.

3. ESTRIBILLO A CÁMARA. En el estribillo acércate el máximo a la cámara y canta.

4. SÍMBOLO V. Haz el símbolo de victoria a cámara. Es el símbolo de VUIT y el de nuestra reVolución.

5. LUZ. Que no falte la luz! sobre todo si estas en un interior haz que la luz venga del lado de la cámara y no de detrás del personaje.

6. LOCALIZACIÓN. Recuerda que también puedes hacer tu Revoluclip en el exterior.

7. EDICIÓN. NO edites el video, nosotros nos ocuparemos de ello.

8. SONIDO. No te olvides de grabar el sonido ambiente.

9. ESTILISMO. Ponte guap@. Disfrázate, maquíllate, péinate, cuida tu vestuario.

10. DISFRUTA. Déjate llevar y dalo todo!

Los vídeos se deberán enviar mediante el formulario TUCLIP que encuentras en la columna derecha de esta página (tamaño máximo 75Mb) hasta el miércoles 23 de abril. En caso de que pese más, puedes hacerlo llegar por correo electrónico a concurso@europafm.esutilizando algún servicio tipo WeTransfer o Yousendit. No olvides adjuntar tu nombre completo, edad, población y teléfono de contacto.

Todos los vídeos que cumplan con los requisitos y bases del concurso optarán a formar parte del videoclip oficial de VUIT Nuestra Revolución y de todos los vídeos recibidos, la productora escogerá el más original y será el ganador del premio que consiste en un viaje para dos una semana a Shanghái desde Barcelona o Madrid, acceso al concierto de VUIT y M&G con el artista.

El premio no se cambiará por dinero. Todos los participantes deberán ser mayores de edad. Los ganadores deberán cumplir con las obligaciones burocráticas oportunas para poder realizar el viaje.

GANADORA: Laura Vidal (Sant Cugat del Vallès - Barcelona)