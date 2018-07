Gana un viaje a Liverpool con tus amigos gracias a Conor Maynard

Conor Maynard es la nueva sensación adolescente. Este joven de Brighton (Inglaterra) se dio a conocer subiendo vídeos suyos cantando en Youtube, tal y como hizo Justin Bieber en sus inicios. Y del mismo modo en que Usher se fijó en el canadiense, Conor Maynard consiguió captar la atención de NeYo interpretando su tema Beautiful monster.

Su primer single Can't say no, ha sido un auténtico éxito en el Reino Unido tras debutar en el número 2 de la lista oficial de singles y vender más de 200.000 copias en descargas digitales. Además, su videoclip ha superado los 10 millones de visitas en Youtube.

Su segundo single se llama Vegas girl, escrita y producida por el propio Conor junto a The Invisible Men se publicará en formato digital el próximo 23 de Julio.

Ahora tienes la oportunidad de presenciar un concierto de este joven artista. Europa FM te regala un viaje a Liverpool para ti y para tres amigos más, con hotel y entradas para el concierto que ofrecerá Conor Maynard el próximo jueves 26 de julio en el O2 Academy de Liverpool.

Para conseguirlo tienes que estar atento a Euroclub donde cada día desde el 2 al 6 de julio propondremos un hashtag para que escribas el piropo más original para Conor Maynard. Xavi Martínez y Laura Trigo leerán cada noche en Euroclub cuál ha sido el tweet más original del día y entre los cinco finalistas, del 9 al 13 de julio, haremos un concurso por llamada sobre datos y curiosidades de Conor Maynard. Quien acierte el mayor número de preguntas, se lo lleva. El ganador se anunciará el 16 de julio en Euroclub.

GANADOR: Pedro José Cuadrado Teno