¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 3

Con Izan Llunas como invitado, Tu cara me suena 13 ha celebrado su tercera gala con una nueva tanda estelar de imitaciones: Cristina Castaño haciendo de Ana Belén y Víctor Manuel (sí, de los dos), Martín Savi convirtiéndose en Íñigo Quintero gracias a los consejos del artista o María Parrado y Conchita recreando el dúo de J Balvin y María Becerra.

El jurado y el público vuelven a coincidir en el ganador

María Parrado ganó la primera gala con la máxima puntuación, J Kbello también sumó 24 puntos en la segunda gala y, en la tercera, el jurado y el público han vuelto a ponerse de acuerdo para entregarle la victoria a Sole Giménez, que ha emocionado con su imitación de Édith Piaf con Non, je ne regrette rien.

La cantante, de 63 años, ha desvelado que su participación en Tu cara me suena ya ha merecido la pena solo por esta actuación. "Yo sé que estamos aquí para divertir, pero para mí la música es emoción. Mi carrera ha sido agarrarme a esas canciones que me hacen sentir, que me hacen emocionarme", ha dicho tras conocer su nota del jurado.

Pura emoción: Sole Giménez conmueve como Édith Piaf con ‘Non, je ne regrette rien’ | José Irún

Sole Giménez ha querido entregar sus 3.000 euros a You Change Lives. "Yo sé que en este país hay muchas necesidades, pero yo creo que poco a poco se van cubriendo. Hay países en los que esas necesidades no se cubren en absoluto. En Liberia, que es uno de los países más pobres del mundo, hay una asociación de españoles ayudando a mujeres y niñas que tienen trastornos mentales. Allí nadie les ayuda a nada, y ellos están cuidándolas", ha dicho la concursante.

Clasificación de la Gala 3

1. Sole Giménez - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. J Kbello - 19 (8 del jurado, 11 del público)

3. Paula Koops - 19 (9 del jurado, 10 del público)

4. Cristina Castaño - 18 (11 del jurado, 7 del público)

5. Martín Savi - xx (10 del jurado, 8 del público)

6. María Parrado - 16 (7 del jurado, 9 del público)

7. Aníbal Gómez - 12 (6 del jurado, 6 del público)

8. Jesulín de Ubrique - 9 (5 del jurado, 4 del público)

9. Leonor Lavado - 9 (4 del jurado, 5 del público)

Clasificación general tras la Gala 3

Tras la tercera gala, J Kbello y María Parrado han empatado en lo más alto con 60 puntos. Además, Sole Giménez ha escalado dos posiciones hasta el quinto lugar y también empata con Paula Koops.

1. J Kbello - 60 puntos

2. María Parrado - 60

3. Cristina Castaño - 54

4. Paula Koops - 53

5. Sole Giménez - 53

6. Martín Savi - 50

7. Jesulín de Ubrique - 40

8. Aníbal Gómez - 35

9. Leonor Lavado - 27

A quién imitarán en la Gala 4

Como siempre, al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. Martín Savi le ha hecho un favor a Jesulín de Ubrique al evitar que tenga que cantar en inglés, pues ha decidido robarle a Maroon 5.