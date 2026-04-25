Sole Giménez hace llorar a Lolita con su imitación de Édith Piaf en 'Tu cara me suena'
Lolita se ha conmovido en la tercera gala de Tu cara me suena 13 tras valorar la imitación de Sole Giménez como Édith Piaf. "Estoy muy emocionada porque nunca te había visto así y me ha sorprendido muchísimo", ha dicho con lágrimas en los ojos.
Sole Giménez ha emocionado a todo el plató de Tu cara me suena con su imitación de Édith Piaf cantando Non, je ne regrette rien. Por su buen hacer, la artista de 63 años ha conseguido la victoria en la Gala 3 con la máxima puntuación posible: 24 puntos, 12 del jurado y 12 del público.
"Para mí era muy emocionante. Estoy temblando", ha dicho Sole Giménez al terminar de cantar. "Édith Piaf es uno de mis grandes referentes, ha estado conmigo toda mi vida. He sufrido cantando, he sufrido por ella, y me he arrepentido de muchas cosas cantando esta canción. Me voy con el alma llena por poder cantar esta canción y dedicársela a ella", ha añadido.
Así, la concursante ha hecho referencia al significado de la letra de Non, je ne regrette rien, que en español sería: "No, nada de nada / No, no me arrepiento de nada / Ni del bien que me han hecho / Ni del mal, todo eso me da igual / No, nada de nada / No, no me arrepiento de nada / Porque mi vida, porque mis alegrías / Hoy comienzan contigo".
Las bonitas palabras de Lolita
Durante su valoración, Lolita ha dejado al descubierto sus lágrimas al opinar sobre la imitación: "Han pasado cosas. A mí me ha sorprendido muchísimo, Sole", ha empezado diciendo. "Te conozco de hace muchos años, te he visto en muchos conciertos, hemos estado de fiesta, hemos cantado, nos hemos reído, hemos llora'o... Pero nunca te había visto sentir una canción como hoy".
Así, Lolita también ha hablado sobre el trasfondo de Non, je ne regrette rien: "Me emociono porque todo lo que dice esta canción es verdad. Muchas veces nos arrepentimos tarde o nos quedamos con esa espinita de no haber hecho lo que hubiésemos querido. Esta mujer era muy pequeña, pero era tan grande... Una mujer muy sufrida. Todo ese sufrimiento que pasó en la vida, luego en el escenario la hacía grande. Se llenaba absolutamente en el momento que salía con esos trajes negros, tan chica. Tenía algo muy grande por dentro, que es el alma y la entraña", ha recordado.
"Pero me has sorprendido tú. El corazón que le has puesto, el sentimiento, la voz que has saca'o...", ha añadido Lolita. "Yo te quiero dar la enhorabuena, estoy muy emocionada porque sé lo que se siente cuando se canta una canción tan desgarradora como esa y, sobre todo, porque nunca te había visto así y me ha sorprendido muchísimo", ha zanjado con los ojos vidriosos.
La emoción de Àngel Llàcer
Por su parte, Àngel Llàcer también se ha emocionado porque él mismo imitó a Édith Piaf en la primera gala de la primera edición de Tu cara me suena. "Yo te agradezco muchísimo que te hayas implicado como lo has hecho. Estoy emocionadísimo, no solo por lo que significa esta canción para mí en este programa", ha empezado diciendo.
"Es como recordar cuando toda esta aventura empezó hace tantos años y no sabíamos dónde nos iba a llevar. Y nos ha llevado, 15 años después, a hacer Tu cara me suena 13 y a tener a gente tan maravillosa como tú en este escenario haciendo lo que has hecho", ha dicho, asegurando que su actuación ya es historia del programa.