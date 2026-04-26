¿Quién ganó ayer 'Una fiesta de muerte'? Este es el asesino del primer episodio

Antena 3 ha estrenado este sábado 25 de abril un nuevo programa: Una fiesta de muerte, un intrigante juego de asesinatos presentado por Àngel Llàcer. Siete famosos —Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia— han sido los protagonistas de este primer episodio titulado Una fiesta de muerte: Muerte en el Museo.

Resulta que Bertín Osborne ha sido asesinado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pero ¿quién le ha matado? Durante el programa, las otras seis celebridades han tenido que identificar pistas para descubrir quién es el asesino enmascarado, que también es un famoso.

Ana Peleteiro gana al adivinar al asesino: Dabiz Muñoz

Al final, Ana Peleteiro ha sido la ganadora del episodio al acertar al asesino: Dabiz Muñoz. Las pistas apuntaban a él, a Cristina Pedroche, a sus restaurantes...

Solo dos investigadores han sido capaces de descubrir el misterio: la deportista y Alberto Chicote. Sin embargo, Peleteiro se ha llevado la victoria al descubrir un número mayor de pistas.

Las apuestas de los investigadores