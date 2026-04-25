Jaafar Jackson, de sobrino a leyenda: así fueron sus dos años de preparación para 'Michael'

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¿Quién sería capaz de reencarnar a Michael Jackson? Esa pregunta debió rondar mucho tiempo entre el equipo de Michael, el biopic del 'rey del pop' dirigido por Antoine Fuqua. Al final, y tras varios castings, todo se quedó en casa y Jaafar Jackson asumió el complicado reto actoral.

Este joven, sobrino del cantante, es hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Martínez. A sus 29 años, es cantante, bailarín y, ahora, también actor. "Cuando me enteré de que iban a hacer esta película, no se me pasó por la cabeza que yo fuera a interpretar a Michael", confiesa, según las notas de producción de Universal Pictures. "Nunca había pensado en ser actor. Enseguida me planteé quién podría interpretar el papel de mi tío".

Y finalmente le eligieron a él entre casi 200 actores. "Ninguno pudo imponerse a Jaafar", asegura el productor Graham King. "Había algo tan espiritual en Jaafar que, con solo hablar de Michael con él, me emocioné", añade. Por su parte, Fuqua cuenta que hicieron "una prueba en pantalla con peluquería y maquillaje" y que "su parecido con Michael" les "dejó de piedra".

La dura preparación de Jaafar Jackson

Una vez tomada la decisión, empezó el trabajo más difícil: meterse en la piel del 'rey del pop'. Aunque Jaafar conocía muy bien a su tío porque "estaba obsesionado con él", tuvo que perfeccionar cada paso: "Fui incansable y ensayé todos los días, hora tras hora, hasta creer de verdad lo que veía ante el espejo", asegura.

Katherine Jackson: "Es Michael"

A pesar de ciertas dudas, finalmente Jaafar consiguió reencarnar al artista. Y así lo confirmó la madre de Michael, según cuenta King: "Uno de los momentos más emotivos de toda mi carrera fue el día en que le enseñé la prueba en pantalla de Jaafar a la madre de Michael, Katherine. Su reacción lo dijo todo. Me pidió que me acercase y simplemente me dijo: 'Es Michael'. Y yo le contesté: 'Es cuanto necesito oír'".

Durante la preparación, el actor contó con material de Michael Jackson: "Además de todo lo que ensayaba, veía montones de entrevistas y vídeos caseros privados para empaparme de los matices, los gestos y, ante todo, de su lado humano. Tuve la suerte de contar con acceso a cosas que Michael había escrito, lo que me permitió acercarme de un modo más íntimo a su realidad. Creé una habitación de investigación con la pared cubierta de citas de sus mantras, manuscritos suyos, datos de logros de su vida y una cronología completa", cuenta Jaafar.

Recibió clases de baile

Uno de los mayores retos de Jaafar Jackson era replicar las coreografías, por lo que recibió clases de Rich y Tone Taluega, una pareja de hermanos que bailó y salió de gira con Michael a partir de 1996. Trabajaron con el actor para remodelar su cuerpo con un objetivo: interiorizar los giros, las patadas sacacorchos, los momentos de puntillas, el moonwalk y la combinación de jazz, funk, claqué y baile africano y urbano.

"No queríamos convertir a Jaafar en una mera copia. La clave era siempre dejar que parte de la luz de Jaafar brillase por sí misma y valernos de sus puntos fuertes", cuenta Tone. Y añade: "Jaafar estuvo a la altura de este inmenso desafío. Le costó dos años perfeccionar lo que vemos en la película, pero lo cierto es que realmente consiguió algo que creemos que nadie más hubiera sido capaz de hacer".

Ensayó en la casa de Hayvenhurst Avenue

Además, Jaafar Jackson trabajó con un profesor de interpretación y ensayó en el antiguo dormitorio de Michael en la casa de Hayvenhurst Avenue, en Encino. "Me pareció crucial exponerme a la misma energía que había rodeado a Michael en ese momento", cuenta el sobrino. "Yo también me crié en esa casa y tengo recuerdos personales de Michael allí, así que es un lugar cargado de emociones".

Todo esto le permitió llegar al buen resultado que se ve en el biopic. King lo resume con sus propias palabras: "Nunca había visto a un actor llegar tan lejos para encarnar a un personaje. Por mucho que Jaafar lleve a Michael en su ADN, llegó a un punto mucho más alto y emotivo de lo que nunca habíamos soñado".