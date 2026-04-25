Guía rápida para comprar entradas de Karol G en España antes de que se agoten

Tras su paso por Coachella, Karol G anunció su nueva gira internacional: Viajando por el Mundo Tropitour. Con ella, la colombiana actuará en numerosas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa entre 2026 y 2027. Si no quieres perderte esta cita musical, te contamos todo lo que necesitas saber para comprar entradas.

Fechas de sus conciertos en España

De momento, Karol G ha anunciado tres conciertos en España con paradas en Barcelona, Sevilla y Madrid:

Jueves, 3 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic

Viernes, 11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

Jueves, 24 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

Sin embargo, el cartel de la gira asegura que pronto se desvelarán "más ciudades", y siempre cabe la posibilidad de que la artista añada más fechas en los mismos recintos.

Cómo funcionan las preventas

Para comprar entradas de Karol G, los fans pueden acceder a dos preventas antes de que empiece la venta general.

Preventa de Karol G

La preventa de entradas de Karol G comienza el lunes 27 de abril a las 10:00, aunque se recomienda entrar a la cola virtual a las 09:30. "Únete a la sala de espera hasta 30 minutos antes de que empiece la venta. Si te unes después de que empiece la venta, estarás al final de la cola", recuerda Ticketmaster. Así que... ¡no olvides ponerte una alerta en el móvil para entrar el primero!

Sin embargo, esta preventa tiene una particularidad: solo pueden acceder a ella los usuarios que se hayan registradoen este enlace antes del viernes 24 de abril a las 16:00, por lo que ya no se puede rellenar el formulario. Si no lo hiciste antes, tendrás que esperar a la segunda preventa.

Formulario de la preventa de Karol G | Ticketmaster

En caso de que sí te hayas registrado, entonces el domingo 26 de abril recibirás "un recordatorio por correo electrónico con tu enlace de preventa", ya que el acceso está vinculado a tu cuenta de usuario y no se necesitan códigos.

La preventa de Karol G estará activa hasta el martes 28 de abril a las 23:00. Hasta entonces, cada fan puede comprar hasta seis entradas. ¡Pero no te confíes! Se espera una alta demanda, por lo que te recomendamos entrar puntual a la cola virtual, no recargar la página una vez estés dentro y tener una buena conexión a Internet.

Preventa de Live Nation

Una vez terminada la preventa de Karol G, el miércoles 29 de abril a las 10:00 empieza la preventa de Live Nation para los usuarios registrados en este enlace. De nuevo, es importante entrar a la sala de espera media hora antes, a las 09:30. En este caso, cada fan también puede comprar seis entradas.

Cuándo es la venta general

Tras las dos preventas, la venta general de entradas de Karol G da inicio el jueves 30 de abril a las 10:00 en Live Nation y Ticketmaster. Y, como siempre, se recomienda entrar a la sala de espera con media hora de antelación y cada usuario puede comprar seis entradas.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 €

Golden Circle - 161,00 €

Pista General - 127,00 €

PL1 Grada - 161,00 €

PL2 Grada - 138,00 €

PL3 Grada - 104,00 €

PL4 Grada - 93,00 €

PL4 Accesibilidad - 93,00 €

PL5 Grada - 81,50 €

PL6 Grada - 70,50 €

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 €, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 € por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Aún no se conocen los precios de Karol G para las entradas VIP. Todos los detalles sobre estas localidades estarán disponibles a partir del lunes 27 de abril a las 10:00, justo cuando empiece la preventa de la artista.

Qué son las entradas Platinum

Así describe Live Nation esta modalidad de entradas: "Es un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

Todas las fechas y ciudades de la gira de Karol G

2026

Vie, 24 de jul – Chicago, IL – Soldier Field Stadium

Mié, 29 de jul – Toronto, ON – Rogers Stadium

Dom, 2 de ago – Landover, MD – Northwest Stadium

Vie, 7 de ago – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

Vie, 14 de ago – Los Ángeles, CA – SoFi Stadium

Vie, 21 de ago – San Francisco, CA – Levi's Stadium

Mié, 26 de ago – Seattle, WA – Lumen Field

Sáb, 29 de ago – Phoenix, AZ – State Farm Stadium

Mié, 2 de sep – San Antonio, TX – Alamodome

Dom, 6 de sep – El Paso, TX – Sun Bowl Stadium

Sáb, 12 de sep – Boston, MA – Gillette Stadium

Jue, 17 de sep – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Jue, 24 de sep – Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium

Dom, 27 de sep – Houston, TX – Reliant Stadium

Vie, 2 de oct – Miami, FL – Hard Rock Stadium

Vie, 9 de oct – Tampa, FL – Raymond James Stadium

Jue, 15 de oct – Dallas, TX – AT&T Stadium

Vie, 6 de nov – Monterrey, MX – Estadio BBVA

Vie, 13 de nov – Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros

Vie, 27 de nov – San José, CR – Estadio Nacional de Costa Rica

Vie, 4 de dic – Bogotá, CO – Estadio Nemesio Camacho El Campín

2027