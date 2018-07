Los pilotos de Blusens Avintia Europa FM puntúan en Qatar

Resulta que durante los entrenamientos para el Gran Premio Qatar, los pilotos Héctor Barberá e Hiroshi Aoyama tuvieron problemas con la moto y por eso obtuvieron una mala calificación. No obstante, el equipo consiguió resolver los problemas para la carrera y ambos pudieron remontar. En el caso de Héctor Barberá, éste tuvo problemas relacionados con la electrónica de la moto, hecho que le perjudicó en su salida y le hizo arrancar desde la vigésima segunda posición pero que tras una difícil carrera consiguió lograr la décimo tercera posición. En cuanto a Hiroshi Aoyama, consiguió puntuar desde la décimo quinta plaza en su vuelta después de superar algunos problemas en la puesta a punto de los entrenamientos libres. Ambos están seguros de que serán más competitivos en la próxima cita del mundial en Texas.

Héctor Barberá: "El equipo está haciendo un gran trabajo y da rabia que por este tipo de fallos ajenos a ellos las cosas se compliquen. De todos modos hemos puntuado y se han “salvado los muebles”, así que espero que estos problemas no vuelvan a aparecer y pueda disputar en plenas condiciones el próximo G.P. ”

En el caso de la carrera de Moto2, tampoco tuvieron las cosas fáciles. El piloto Toni Elías no pudo ser todo lo rápido que hubiera deseado, por lo que se ha visto obligado a salir demasiado retrasado para tener opciones reales de estar entre los primeros. Pese a que su salida no fue mala, no pudo avanzar suficientes puestos como para situarse en el grupo adecuado para poder llegar al 'Top'. De todos modos, Elías ha conseguido su primer punto y las ganas y la confianza siguen intactas. El caso de Kyle smith es bastante diferente, ya que éste estaba contento y lo sentía como una victoria personal tras finalizar en la vigésima primera posición.