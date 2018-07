Los pilotos del equipo Blusens Europa FM viajan a Indianápolis con las energías renovadas

Maverick llega a la cita de Indianápolis en plena forma, relajado y con ganas de volver a la acción después de casi cinco semanas de descanso.

Tanto él como el equipo han podido descansar pero no han olvidado que esta segunda parte del certamen es decisiva para conseguir sus objetivos y no han bajado la guardia en ningún momento: "Indianápolis me gusta y el año pasado ya conseguí acabar en el podio, así que espero volver a hacerlo bien. Tiene rectas largas y sabemos que las KTM son muy veloces pero mi equipo ha trabajado y seguro que dispondré de una buena moto para pelear. ¡Quiero que esto empiece ya!"



En Moto2 Julián Simón se encuentra animado y confiado ante la segunda parte de la temporada: "Con la temporada tan complicada que hemos tenido hasta ahora, estos días de descanso me han ido de maravilla. Estoy convencido de que esta segunda parte de la temporada va a ser “otra película”".



En MotoGP, los pilotos de Avintia Blusens MotoGP han viajado a Indianápolis con las pilas cargadas y con la intención de conseguir un buen resultado. Volver a puntuar, como ya lo hicieran en Laguna Seca, es uno de los objetivos aunque no el único. Yonny no estuvo presente el pasado año en esta pista e Iván no conoce el trazado pero ambos buscarán seguir progresando para consolidarse definitivamente en los puestos de cabeza entre las CRT.

Horario de las carreras el domingo 19 de agosto:

Moto3: 11.00h

Moto2: 12.20h

MotoGP: 14.00h