Martin Urrutia, en la Sala Apolo de Barcelona en mayo de 2026 | Getty Images

Los festivales de música de 2027 empiezan a tomar forma y cada vez se conocen más artistas que participarán en estas citas musicales. La lista incluye desde bandas como Vetusta Morla y Viva Suecia a cantantes más emergentes como Martin Urrutia.

Tras debutar en el Bilbao BBK Live en 2024, el de Getxo regresa para repetir la experiencia y presentar en este espacio La insolación, el disco lanzado en abril de 2026 que ha sido protagonista de su primera gira en solitario.

El intérprete será parte de este festival que se celebra del 8 al 10 de julio, solo unos meses después de cerrar Insolación Tour en A Coruña.

También será protagonista del Cooltural Fest, que se celebra del 19 al 22 de agosto en Almería y en el que también participan Vetusta Morla, Viva Suecia o Xoel López.

La primera vez de Martin Urrutia en un festival

Martin Urrutia ya formó parte del Bilbao BBK Live en 2024, al que se sumó poco después de despedirse de Operación Triunfo 2023.

El cantante dio allí su primer concierto en solitario junto al grupo El Buen Hijo y cantó su primer sencillo Rompeolas. También versionó varias canciones de Family, La Buena Vida, Kuta y Amaia Romero e invitó a Alba Recha para cantar juntos Escriurem.

Entonces Martin Urrutia acababa de salir de la academia y no tenía repertorio propio, ahora cuenta con un primer álbum de estudio en el mercado. ¿Qué cambios añadirá en el repertorio? ¿Será solo música propia o habrá versiones? ¿Invitará también a otros artistas?

Habrá que esperar a verano para saberlo, por ahora podemos repasar sus vídeos de 2024 como este de su dúo como Alba Reche.