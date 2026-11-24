La inteligencia artificial ha llegado a la industria musical. Ya existen muchos artistas creados a través de esta herramienta, la cual es capaz de componer canciones en unos pocos segundos. Otros cantantes o compositores la utilizan a modo de inspiración o de ayuda, pero Estopa tiene claro que no quiere adaptarse a esta innovación tecnológica.

"A la IA no nos hemos adaptado ni nos queremos adaptar porque, para hacer canciones, me parece un insulto a la inteligencia", cuenta David Muñoz durante una entrevista a Europa FM, concedida por el estreno de La Maketa. El cantante asegura que "hay gente que la usa para hacer canciones, y esto debería saberse".

Por su parte, José defiende que los temas hechos con IA suenan "que te cagas", pero solo en conjunto: "Si los despiezas y escuchas la batería sola, suena horrible". Para David, "las letras son de vergüenza ajena": "No quiero ir de engreído, pero leed a Machado, por favor, y veréis que eso es otro deporte", comenta, poniendo en valor la escritura humana.

"Leed a Machado, por favor"

José añade que la música creada con inteligencia artificial no tiene ningún "mérito" y "no es nada original" porque se fija en "un banco de datos" formado por canciones de otros artistas y "de cualquier estilo musical". Los hermanos Muñoz aseguran que a ellos no les molesta que otras personas utilicen la IA, "pero allá ellos": "Yo creo que la gente se va a cansar. Esto va a ser de consumo rapidísimo", opina David.

Ambos coinciden en que "el ligero fallo humaniza": "Lo que te eriza la piel es algo humano. Ese pellizco en el corazón, en el alma, en lo más profundo de tu ser...", dicen entre risas antes de autoproclamarse "unos moñas".