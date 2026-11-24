Taylor Swift es la protagonista de un nuevo escándalo: Vanity Fair ha publicado un duro artículo sobre una supuesta estrella internacional que se ha relacionado directamente con la intérprete de Love Story por las coincidencias y guiños de los detalles que narra.

La Mente maestra se titula, como una de sus canciones en inglés, Mastermind. Y el texto termina precisamente con un The Star's Version, como guiño claro a Taylor's Version, entre muchos otros recursos. Así, el artículo está plagado de referencias a Swift aunque no las mencione directamente.

La periodista May Jeong, quien firma la pieza, afirma haber hablado con más de 100 personas, y el artículo indica que la protagonista declinó hacer comentarios. Así, la pieza periodística está construida a través de una Cara A sobre La Estrella, donde se describe lo que se conoce públicamente sobre su figura, y una Cara B que desglosa a través de testimonios cómo es realmente la artista, en su mayoría de fuentes anónimas. Además, aparecen personajes relevantes con pseudónimos.

Así podría haber sido su verdadera infancia

El artículo pasa por la infancia de La Estrella, insistiendo en el poder económico de su familia con descripciones como "cuando tiene 10 años, la familia se muda a una casa de estilo georgiano colonial de 329 metros cuadrados, con cinco habitaciones y tres baños y medio, en Wyomissing, Pensilvania. Un visitante la describe como un 'hotel de seis estrellas'".

Según la revista, fue la madre de la presunta Taylor Swift quien insistía en que la pequeña fuera artista, pese a quejarse de que le dolían los dedos por tocar las cuerdas de la guitarra con 12 años. Y se cuentan presuntamente escenas de aquello: "En una ocasión, durante una clase, la madre regresó a casa con comida de Taco Bell. La niña, que aún no era una estrella, corrió a la cocina, pero solo le tocó ensalada. 'Nadie quiere ver a una estrella del pop gorda', recuerda Cremer [profesor de guitarra] que dijo la madre. (Cremer contó esta historia por primera vez al New York Daily News en 2015)".

"Gracias a los contactos de su padre, su hija cantó el himno nacional antes de un partido de béisbol de ligas menores", según Cremer, cuatro meses después de comenzar su carrera como guitarrista, su padre empezó a llevarla a varios conciertos, regalando entradas a socios y conocidos. Cremer cuenta que su padre les pedía que la animaran con entusiasmo para que siempre pareciera tocar ante un público numeroso" o "Su fama crece. Se convierte en una estrella. Sus antiguos pretendientes se quejan de que las canciones que escribe sobre ellos son tergiversaciones: que su relación duró solo unas semanas, o que la llamada duró 27 segundos porque ella colgó primero" son algunas de las afirmaciones más duras de esta primera etapa de la estrella mundial.

¿Cómo es trabajar con ella, según el artículo?

En cuanto a conseguir la gira más rentable de la historia, esa Cara B lo describe claro: "A lo largo de sus 12 eras y entrevistas con más de 100 personas que trabajaron con ella, que fueron sus confidentes, contemporáneos, académicos, críticos, otros fanáticos, némesis, vecinos, compañeros de clase, maestros y amantes, lo que emerge como la identidad más perdurable de La Estrella no es la de músico, ni artista, ni celebridad, sino una combinación de víctima y victimaria".

"Dicen que su alteza es controladora y manipuladora: de las listas de éxitos, de la opinión pública, de la dinámica social. Dicen que es conocida por castigar severamente a quienes se le oponen. Otros dicen que La Estrella instrumentaliza su victimismo, que al destacar su propio sufrimiento, cree hablar desde una posición de superioridad moral. 'Es punitiva', dice un profesional de la industria musical al que llamaremos El Ejecutivo. 'Le encanta dar golpes en la cabeza a la gente' , figuradamente, dice una persona cercana a La Estrella, a quien llamaremos El Conocedor. 'Esta es su manera de sentir que puede disciplinar a la gente'", describe el artículo.

Muchos testigos consultados se niegan a hablar de La Estrella, tal y como relata Vanity Fair: "La visión maniquea del mundo que tiene La Estrella significa que 'si estás en su círculo, te cuida de maravilla', según un músico que estuvo de gira con ella y que habló desde detrás de la barrera de un acuerdo de confidencialidad. Si no lo eres, te enfrentas a la censura social. 'Si miras la historia', dice La Persona Familiar, 'siempre ha tenido villanos. Desde sus tiempos de instituto'. O incluso antes".

Podría no haber sufrido bullying

De esta forma, los testimonios del artículo describen a La Estrella como alguien fría, que dice sentirse perseguida aunque esté "sentada en un trono de oro y diamantes" y que consigue que sus amigos no colaboren con sus enemigos. Tanto es así que esta Cara B también desmiente que la artista fuera ignorada en el colegio: "Chanice Skinner, que se sentaba junto a La Estrella en la clase de Luyben, recuerda que La Estrella siempre formaba parte del grupo de los populares, entre chicos pijos que vestían camisas Ralph Lauren con el cuello levantado. 'Si no eras parte de su grupo de amigos', dice Skinner, 'para ella no existías'".

Según dicho testimonio, La Estrella marcaba la diferencia por el dinero de su familia, no por tener un talento especial. De hecho, pasó rápidamente de tener un equipo de trabajo pequeño a formar parte de una discográfica con beneficios a su familia.

Los conflictos con otras estrellas

El artículo también desglosa su presunta rivalidad con Charli XCX bajo el nombre de la artista como La Brat, y en palabras del testigo llamado El Ejecutivo, "los artistas que parecen estar designados como seguidores de La Estrella no colaboran profesionalmente con sus rivales, quienes también parecen tener prohibido participar en su círculo social". Olivia Rodrigo también parece aparecer como The Protégé. "Es la auténtica Regina George", dice El Ejecutivo.

"'Nadie se libra de sus reproches', afirma la persona de confianza. Quizás ni siquiera la amiga íntima de la estrella, a quien, tras filtrarse su correspondencia privada a los tabloides como parte de una demanda pública, no se vio en su boda. 'Si no estás de acuerdo con ella, te ataca'. 'Siempre es lo mismo', dice la persona que la conoce. 'Dicen algo que no le gusta y para ella son como muertos. Podría estar cenando en casa de [censurado], y tres semanas después, '¡Oh, no, la odio con toda mi alma!'", insiste el artículo, haciendo referencia a la actriz Blake Lively.

El artículo también hace referencia a El Archienemigo, que podría corresponder a Kanye West, pues se menciona el "escándalo Kardashian". Y también relata su primer encontronazo con La Chica de California, que podría ser Katy Perry. Además, se menciona a La Rubia, quien "mantiene su buena relación con La Estrella", y todos apuntan a que es Sabrina Carpenter.

Sobre la boda

EL artículo de Vanity Fair también entra en detalles sobre la boda de 'la profesora de inglés y el de gimnasia', poniendo el foco a algún cuestionable invitado: "Un jardín amurallado repleto de lujos para la encantada, su prometido y 1000 de sus familiares y amigos, incluyendo, según informes de prensa, al menos a un contratista del gobierno que no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. (En marzo, su empresa se hizo cargo del centro de detención de ICE más grande del país. A principios de este año, un padre de tres hijos fue declarado muerto allí, tras forcejear con cinco guardias; la segunda muerte en el campamento en dos meses. Su nombre era Geraldo Lunas Campos)".

"Se dice que en la boda se realizó una rifa donde un afortunado invitado ganó un bolso Chanel. Otro, al parecer, ganó un Chevrolet Chevelle de 1970. Según se informa, Madison Square Garden Entertainment Corp. excluyó a su propio personal de seguridad para la ocasión, como si se tratara de un bar clandestino, de esos sin ventanas. Ni siquiera a los miembros del Departamento de Policía de Nueva York se les permitió usar sus teléfonos dentro del recinto", describe la revista.