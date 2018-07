Europa FM te da la oportunidad de conocer a Franz Ferdinand en persona

En unos días Franz Ferdinand llegará a España para presentarnos su nuevo álbum Right Thoughts, Right Words, Right Action y ya podemos anunciar el sold out de su concierto en Barcelona el sábado 5 de abril en el Sant Jordi Club.

El nuevo álbum de los de Glasgow es una exhuberante coleccion de 10 canciones que son hits uno tras otro, desde el funk punkrock deRight Action, a la locomotora que es Love Illumination o la frikada indie de Evil Eyes y la intensidad post punk de Bullet. El disco es Franz Ferdinand 100% y así lo demostraron en la pasada edición del Dcode Festival, como cabezas de cartel y grandes triunfadores del festival más importante de Madrid.



Si eres uno de los afortunados que ha conseguido su entrada para el concierto de Barcelona, te damos la oportunidad de conocer a la banda en persona. Tan solo tienes que enviarnos una foto con tus entradas a través del formulario que aparece a la derecha de esta noticia y si eres de los más rápidos tendrás un Meet&Greet para ti y para tu acompañante.

¡Cumple tu sueño y conoce a Franz Ferdinand!

El nombre de los ganadores se publicará el viernes 4 de abril.