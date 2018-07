Semanas Pioneer en Europa FM

Desde el lunes 3 al domingo 16 de noviembre en Europa FM celebramos las Semanas Pioneer con motivo del lanzamiento Pioneer The Album Volumen 14 . Por este motivo vamos a regalar auriculares Pioneer HDJ 1500 y el nuevo controlador DJ Pioneer DDJ-WeGo3 para que puedas montar la fiesta allá donde vayas.

Un año más Pioneer The Album Vol. 14 nos trae la mejor música dance del planeta. La decimocuarta edición llega con los éxitos más sonados del mundo en un solo recopilatorio con una selección exclusiva de 66 canciones repartidas en tres discos que incluye temazos como Through the night del ganador de un Grammy Cedric Gervais o Mamma Mia de Elena.

Para celebrarlo desde el lunes 3 al domingo 16 de noviembre celebramos la Semanas Pioneer regalando auriculares Pioneer HDJ 1500 que ofrecen una excelente calidad de sonido con un innovador componente de aislamiento acústico y una máxima comodidad gracias a sus almohadillas intercambiables de uretano.

Pero eso no es todo, también regalamos la nueva controladora DJ Pioneer DDJ-WeGo3 para que saques el DJ que llevas dentro y puedas montar tu fiesta donde quieras. Con control táctil para DJ software en PC, Mac, iPad e iPod Touch crea sesiones utilizando millones de canciones de Spotify o iTunes.

Si quieres los auriculares Pioneer HDJ 1500 estate muy atento a los siguientes programas:

- Euroclub: Regalamos unos auriculares Pioneer HDJ 1500 por día desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre

- Ponte A Prueba: Regalamos unos auriculares Pioneer HDJ 1500 por día desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre

- ¿Me Pones?: Regalamos dos auriculares Pioneer HDJ 1500 el sábado 8 de noviembre y dos auriculares Pioneer HDJ 1500 el domingo nueve de noviembre

Si quieres el controlador DJ Pioneer DDJ-WeGo3 estate muy antento a Europa Baila con Quique Tejada los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre donde se irán desvelando pistas relacionadas con Pioneer The Album Vol. 14. Después de haber escuchado la última pista en el programa del día 15 noviembre tendrás que enviar tu respuesta a concurso@europafm.es (no se aceptan correos anteriormente enviados).

Ganadores Euroclub:

Daniel Arenas (Barcelona)

Santiago Aldana (Zaragoza)

Carla Quiles (Xàtiva - Valencia)

Miguel Castillo (Logroño - La Rioja)

Ganadores ¿Me Pones?:

Daniel Pérez (Solsona - Lleida)

Moises Villau (Olesa de Montserrat - Barcelona)

Ganador controlador Europa Baila: Jordi Guardiola (Badalona - Barcelona)